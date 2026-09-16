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Alianța PSD-AUR, interzisă de la Bruxelles. Analiza Mediafax: De ce social- democrații de la București nu fac un tandem cu suveraniștii

Alianța PSD-AUR, interzisă de la Bruxelles. Analiza Mediafax: De ce social- democrații de la București nu fac un tandem cu suveraniștii
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Liberalii din Parlamentul European spun că unul dintre motivele pentru care PSD nu formează oficial o alianță de guvernare cu AUR îl reprezintă presiunea politică exercitată de la Bruxelles asupra social-democraților. Europarlamentarul PNL, Gheorghe Falcă, a precizat la Strasbourg, că o asemenea alianță ar pune o etichetă negativă PSD, la nivel european,  și ar crea probleme partidului în propria familie politică, Socialiștii și Democrații (S&D). Declarațiile lui Falcă au fost susținute și de colegii săi, eurodeputații Siegfried Mureșan, Daniel Buda și Virgil Popescu, într-o conferință de presă, citați de Mediafax.

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Gheorghe Falcă a arătat că PSD a pus umărul la căderea Guvernului Bolojan, împreună cu AUR, dar că ulterior nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară care să susțină o formulă de guvernare.

„PSD-ul a făcut o greșeală aliindu-se cu cei pe care astăzi, în Parlamentul European, domnul Negrescu și PSD-ul nu îi agreează, cu cei de la AUR, și au căzut un guvern legitim. Acum ei nu pot să guverneze cu cei de la AUR pentru că nu le dă voie grupul politic de aici și au rămas de patru luni într-un șah”, a declarat Gheorghe Falcă.

PSD face parte  din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, din Parlamentul European, în timp ce europarlamentarii AUR sunt membri ai Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

„Alianța PSD-AUR, împiedicată de la Bruxelles”

Întrebat de reporterul Mediafax, dacă PSD și AUR nu formează o alianță pentru că social-democrații nu sunt lăsați de familia lor politică europeană de la Bruxelles și Strasbourg, Gheorghe Falcă a răspuns că o asemenea decizie ar avea consecințe pentru poziționarea PSD în Europa.

În momentul în care vor face această alianță în țară, eticheta pe care a mai avut-o PSD aici, la Strasbourg și la Bruxelles, va reveni, pentru că ei nu au un istoric în interiorul Socialiștilor și Democraților europeni atât de valoros încât să reziste cineva de la socialiști că s-au aliat cu ceilalți, peste drum, în hemiciclu”, a spus Falcă.

Tema presiunilor europene asupra PSD în eventualitatea unei colaborări cu AUR a mai apărut în ultimele zile și în informații provenite din interiorul social-democraților. Surse din conducerea PSD, citate de Adevărul, susțineau pe 14 septembrie că Sorin Grindeanu ar încerca să evite o negociere cu AUR inclusiv din cauza „presiunilor de la Bruxelles”, preferând o formulă de guvernare care să implice PNL și UDMR.

Avertismentul transmis de Ursula von der Leyen

Siegfried Mureșan a adus ]n discuție și problema fondurilor europene, după discursul privind Starea Uniunii susținut miercuri de Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

EP Plenary session – State of the European Union – #SOTEU2025

Astăzi, în discursul despre starea Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene a spus foarte clar că în următorii șapte ani fondurile europene vor fi corelate de statul de drept. Cine dorește fondurile europene trebuie să respecte legile europene, regulile europene și valorile europene”, a declarat Mureșan.

Europarlamentarul PNL a susținut că aducerea AUR la guvernare ar putea pune în pericol accesul României la fondurile europene.

Comisia Europeană prevede într-adevăr pentru viitorul buget multianual mecanisme consolidate prin care respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale reprezintă condiții pentru accesarea unor fonduri. Comisia precizează însă că suspendarea plăților presupune constatarea unor deficiențe relevante pentru utilizarea fondurilor și o evaluare instituțională, neexistând o sancțiune automată determinată de componența politică a unui guvern.

PNL rămâne cu Siegfried Mureșan și respinge un guvern cu PSD

În aceeași conferință, Daniel Buda a reafirmat că propunerea PNL pentru funcția de premier rămâne Siegfried Mureșan și că liberalii nu intenționează să susțină un Executiv din care să facă parte miniștri PSD.

Nu va vota niciun guvern din care să facă parte un membru PSD sau cineva care să aibă legătură cu PSD-ul”, a afirmat Buda.

El a spus că PNL este dispus să discute inclusiv o formulă de rotativă pentru funcția de premier, dar numai dacă primul premier provine de la liberali.

Rotativa poate să fie o soluție, dar să înceapă cu noi”, a declarat europarlamentarul.

Alegerile anticipate, o variantă a liberalilor

În lipsa unui compromis, Buda a indicat alegerile anticipate drept una dintre soluțiile constituționale pe care le vede posibile pentru depășirea blocajului politic.

PNL, USR și UDMR îl susțin de la sfârșitul lunii iunie pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în timp ce PSD îl propune pe Sorin Grindeanu. Guvernul Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România.

Declarațiile liberalilor vin cu o zi înaintea unei noi runde de consultări convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

România nu are guvern de patru luni, timp în care, președintele a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de vot, și Adrian Veștea, al cărui cabinet nu a obținut votul majorității în Parlament.

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