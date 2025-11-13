Prima pagină » Actualitate » Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România. Trump: „Are 40 de ani de experiență”

13 nov. 2025, 23:01, Actualitate
Statele Unite ale Americii trimit un nou ambasador la București – Darryl Nirenberg – un republican care are în spate o carieră de peste 40 de ani în legislație, politici publice și relații internaționale. Anunțul a fost făcut de Senatul american, care a precizat că Nirenberg va fi numit „ambasador extraordinar plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România”.

„Domnul Darryl Nirenberg, din Virginia, va fi numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România”, este anunțul Senatului american.

Nirenberg este cunoscut la Washington drept unul dintre cei mai eficienți specialiști în politici publice, cu rezultate notabile în promovarea unor inițiative legislative majore. Potrivit documentelor oficiale, el a contribuit la influențarea unor legi strategice pentru Statele Unite ale Americii, precum:

  • NDAA 2024 – National Defense Authorization Act
  • CHIPS and Science Act
  • Inflation Reduction Act (2022)
  • Tax Cuts and Jobs Act (2017)
  • Affordable Care Act

Printre reușitele sale se numără și adoptarea Fairness to Contact Lens Consumers Act, implicarea în schimbarea reglementărilor în privința jocurilor de noroc și expertiză în domeniul fiscal pentru Real Estate Investment Trusts (REITs). De asemenea, a lucrat pe teme sensibile cum ar fi comerțul cu China, politici agricole strategice și gestionarea resurselor naturale din zonele protejate.

14 ani petrecuți în Senatul SUA

Înainte de sectorul privat, Nirenberg a fost, timp de 14 ani, un nume influent în Senatul american, deținând inclusiv poziția de Consilier în Cadrul Comitetului pentru Relații Externe. Este considerat un profesionist capabil să construiască consens între republicani și democrați, o calitate rară în politica americană actuală.

Recent, candidatura sa pentru Consiliul Local din Alexandria i-a adus o perspectivă directă asupra mecanismelor electorale, considerată un atu în activitatea diplomatică și de negociere.

El este și membru fondator al Consiliului de Administrație Mid-Atlantic al Positive Coaching Alliance, organizație care susține accesul tinerilor din comunități vulnerabile la sport și programe educaționale.

Donald Trump a afirmat pe platforma Truth Social că Darryl Nirenberg este „un profesionist cu 40 de ani de experiență, care va susține interesele Americii în România”.

