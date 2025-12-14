Prima pagină » Actualitate » De 4 luni se chinuie să-şi recapete banii. 1.300 de melomani şi-au luat ţeapă cu biletele la concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu

Luiza Dobrescu
14 dec. 2025, 13:32, Actualitate
De 4 luni se chinuie să-şi recapete banii. 1.300 de melomani şi-au luat ţeapă cu biletele la concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu
Ceea ce se dorea a fi un regal muzical, ca să încununeze cei 35 de ani de carieră ai uneia dintre cele mai cunoscute soprane din România, Angela Gheorghiu, a sfârşit lamentabil ca o şuşă tristă.  Cei 1.300 de spectatori care urma să umple sala Arenelor Romane se roagă acum de organizatori să le restituie măcar banii de bilete, dacă pe aceia cu cazarea şi transportul i-au pierdut definitiv. 

Evenimentul, prezentat ca „o seară de neuitat” a fost cam singurul lucru care s-a adeverit, pentru că sigur mai multe familii nu vor uita prea uşor cum au dat aproape 1.000 de lei pe nişte bilete la concert, fără să ajungă măcar în sala de spectacol, darămite să mai apuce s-o şi asculte pe soprana româncă.

De atunci, oamenii se chinuiesc să-şi recupereze banii pe bilete de la organizatori, fac toate demersurile care le-au fost indicate, însă banii se încăpăţânează să nu le revină în cont.

Costurile afişate de iabilet.ro nu au fost deloc unele nesemnificative. Concertul, care ar fi trebuit să aibă lor pe 7 septembrie 2025, a pus în vânzare bilete la următoarele preţuri: OPERA EXPERIENCE (pachet 2 persoane)- 800 lei;  VIP- 600 lei; Categoria I- 490 lei, Categoria II-390 lei; Categoria III-290 lei şi Categoria IV 190 lei, la o sală cu o capacitate de aproape 5.000 de persoane.

Spectatorii ţepuiţi. Și plimbaţi şi cu banii luaţi. Ce spune artista şi ce spun organizatorii

Deşi a fost publicat un articol în presă, pe 3 septembrie, în care era anunţată anularea spectacolului şi faptul că biletele pot fi preschimbate cu unele la spectacolul tenorului Jonas Kaufmann, spectatorii au aflat abia cu o zi sau două înainte de spectacol că îşi vor petrece weekendul acasă şi nu la Arenele Romane, aşa cum credeau şi sperau.

Anunţul mai spunea că aceia care îşi vor totuşi banii înapoi, trebuie să trimită un mail, împreună cu biletele achiţionate, iar banii vor fi restituiţi în 30 de zile.

Din păcate, nici acest lucru nu s-a întâmplat şi cei mai mulţi îşi cer banii înapoi. Cei ţepuiţi au umplut cu mesaje pagina de facebook a organizatorului care se scuză că a căutat o altă soluţie, însă managementul artistei nu s-a lăsat înduplecat.

„Nu a fost propusă o singură dată pentru amânare. Am oferit mai multe opțiuni de reprogramare, dar acestea au fost, fără excepție, refuzate de către management”, a transmis organizatorul, printre altele, pe facebook.

La rândul său, echipa managerială a artistei aruncă pisica în curtea firmei organizatoare, iar aceasta din urmă îi trimite pe toţi să-şi recupereze banii de la aceia care deţin platforma iabilet.ro, prin care au cumpărat biletele.

„Am aflat cu mare dezamăgire despre decizia unilaterală a SC Mall 4 Art SRL de a anula gala aniversară de duminică, 7 septembrie, invocând motive comerciale.

Putem confirma că, anterior acestei decizii, contractul doamnei Gheorghiu fusese deja încălcat, iar ea nu era singurul artist aflat în această situație.

În corespondența din ultimele zile, SC Mall 4 Art SRL a informat echipa de management a doamnei Gheorghiu despre imposibilitatea organizării concertului de gală din 7 septembrie și ne-a confirmat în scris că își asumă întreaga responsabilitate pentru anulare, invocând dificultățile financiare cu care se confruntă. Aceasta în ciuda faptului că biletele pentru acest concert fuseseră bine vândute, așa cum arată harta online a locației concertului.

Din păcate, singura dată oferită ca alternativă, în cazul reprogramării concertului, 12 octombrie, nu a fost compatibilă cu disponibilitatea artiștilor invitați.

Doamna Gheorghiu este profund întristată că nu va putea concerta de ziua ei de naștere, pentru publicul minunat din țara sa natală și pentru cei care călătoresc special din străinătate pentru a o asculta și îi sfătuiește pe toți cei care au achiziționat bilete pentru acest concert să solicite rambursarea banilor de la organizatori”, au transmis reprezentanţii Angelei Gheorghiu, pe pagina acesteia de facebook.

Comentariile celor ţepuiţi abundă şi umplu pagina de facebook şi nu sunt deloc dintre cele mai blânde, mai ales că oamenii au făcut eforturi ca să plătească biletele şi să ajungă să o vadă pe celebra soprană pe scena de spectacole din ţara sa natală.

