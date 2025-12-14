Prima pagină » Actualitate » Scandal într-o familie de italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire de 1,39 mil.€

14 dec. 2025, 20:31, Actualitate
Scandal mare într-o familie de cetățeni italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire în valoare de 1,39 milioane de euro. Întreaga poveste a început în 2022, după moartea seniorului de 79 de ani. Acum, cele două femei se judecă în instanță. 

Nepoata bărbatului de 79 de ani a devenit moștenitoarea universală a averii sale, după moarte, prin intermediul unui testament. Moștenirea nu este deloc de neglijat: nu mai puțin de 1,39 milioane de euro. La acești bani se adaugă și alte bunuri – garaj, case și terenuri. Totuși, povestea a căpătat o altă întorsătură, în momentul în care nepoata  s-a trezit dată în judecat de badanta care l-a îngrijit pe bărbat.

O badantă din Italia se luptă pentru o moștenire colosală

Pensionarul din Candelo a murit în 2022 și a lăsat, prin testament, o moștenire considerabilă nepoatei sale. Problemele pentru nepoată au început când badanta care l-a îngrijit pe bărbat, în vârstă de 43 de ani, a depus plângere acuzând-o pe nepoată de „înșelăciune asupra unei persoane vulnerabile”. Badanta susținuse că i-ar fi fost „răpită” calitatea de moștenitoare și că un testament anterior ar fi favorizat-o în acest sens.

O badantă din Italia se judecă pentru o moștenire / foto: Shutterstock

A fost pornită o anchetă care a adus la suprafață informația potrivit căreia nepoata bătrânului, în 2021, ar fi obținut de la bătrân o procură generală care îi permitea să gestioneze bunurile seniorului. De altfel, procura ar fi lăsat-o să îi gestioneze și investiițile, iar documentul ar fi fost solicitat pe fondul bolii Alzheimer de care seniorul suferea.

A fost emis un nou testament

De altfel, un testament care o desemna moștenire universală pe nepoată ar fi fost întocmit într-un birou notarial. Noul document anula testamentul anterior, care era în favoarea femeii care l-a îngrijit pe senior, arată Rotalianul.com.

Ancheta a mai arătat că tot în acea perioadă ar fi fost încheiată o poliță de asigurare de viață de 180.000 de euro. În document, nepoata figura drept unică beneficiară. Apoi, după moartea bărbatului, nepoata ar fi intrat în posesia averii – 2 terenuri, un garaj (valoare de 22.000 euro), 1,39 milioane de euro și o casă în Candelo.

Dosarul se judecă

Nepoata a respins acuzațiile, explicând că seniorul ar fi luat decizia de a schimba testamentul când boala nu era într-un stadiu grav. Dosarul urmează să fie judecat în procedură obișnuită.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

