Într-o intervenție live la Digi 24, fostul președinte a lansat acuzații grele la adresa fostei șefe DNA.

Traian Băsescu a admis, duminică seara, că numirea Laurei Codruța Kovesi în timpul mandatelor lui Klaus Iohannis s-a dovedit ulterior mai degrabă un spectacol. Fosta șefă DNA cultiva show-ul mediatic.

Greșeala mea a fost după numirea lui Kovesi spectacolul. Aici a fost un parternerait intre Kovesi si presă, care a creat o presiune pe instante. Aici a fost o greseală și este responsabilitatea doamnei Kovesi pentru aceasta greșeală, care este reproșată și mie, SRI-ului, la toată lumea, a declarat Băsescu.

„Greșeala care s-a făcut a fost spectacolul / A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe”, a completat politicianul.

