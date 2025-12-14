Într-un interviu în direct, duminică seară, din studioul DIgi 24, Traian Băsescu a comentat scandalul momentului, criza din justiție și protestele de stradă în urma difuzării documentarului Recorder. Politicianul apreciază că independența justiției este o falsă problemă, căci magistrații au posibilitatea de a fi liberi. Fostul președinte apreciază că cea care trebuie să dea răspunsuri la întrebările legitime ale opiniei publice este Inspecția judiciară, care ar trebui să o demită pe Lia Savonea.

În opinia fostului președintele, legislația are nevoie neapărat de ajustări. Traian Băsescu crede că, în realitate, magistrații au posibilitatea de a fi independenți.

Șefii de instanțe ar trebui să aibă o autoritate limitată

Magistrații sunt atât de independenți cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, devin slugi. Să limităm autoritatea șefilor de instanțe. Nu trebuie să mai schimbi judecătorii și iei de la capăt procesul. Sigur, sunt situații, nu îl schimbi pentru că a fost avansat. Termini dosarul și te duci la noul post. Mai sunt situații cu judecători corpupți, îi scoți din complet. Au fost situații în mandatul meu, judecători la Curtea de Apel care vindeau sentințele. Deci trebuie niște adăugiri la legislație. Să dea răspunsuri Inspecția judiciară, a observat Băsescu în studioul Digi 24.

Demisia Liei Savonea trebuie făcută, totul depinde de Inspecția Judiciară

Pe de altă parte, acesta a observat că demisia Liei Savonea este necesară, din punctul său de vedere.

Și eu cred că acest lucru trebuie făcut (n.r. – demisia Liei Savonea), dar totul depinde de Inspecție, să facă un raport corect. Cred că va fi o soluție corectă. Nu am văzut-o niciodată pe Savonea, n-am discutat cu ea. Ar trebui să facă un pas, așa cum fac și oamenii politici. Ar fi o soluție să se stingă tensiunea din societate…Cine își face iluzii că vine Crăciunul sau Anul Nou, asta nu se va uita…

Referitor la protestele care au ajuns la a cincea zi consecutivă, Băsescu a observat că e vorba de oameni tineri, ceea ce arată un interes crescut pentru starea justiției.

În stradă sunt cei de la OUG 13. Nu sunt cei acuzați că sunt scoși în stradă dedin multinaționale… faptul că sunt oameni în stradă arată că Justiția este o prioritate pentru români, pentru generația tânără.

Nicușor Dan, chemat să medieze între părțile aflate în conflict

În aceeași intervenție, fostul președinte a mai observat că e necesară intervenția șefului statului pentru a media între magistrați și politic. Vreau să cred că acest dialog cu judecătorii (n.r. – solicitat de Nicușor Dan) va fi fructuos, va fi util. Acea comisie. grupul de lucru, va lucra rapid pe schimbările necesare, să dea răspunsuri, a conchis fostul președinte.

Poate (Cătălin) Predoiu e trimis acasă, ca si doamna de la Mediu (n.r. 0 Diana Buzoianu), a mai spus Băsescu.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE