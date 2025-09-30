Prima pagină » Actualitate » De când sunt OBLIGATORII cauciucurile de iarnă, de fapt! Soferii riscă amenzi de peste 4.000 de lei

30 sept. 2025, 20:28, Actualitate
De când sunt OBLIGATORII cauciucurile de iarnă, de fapt! Soferii riscă amenzi de peste 4.000 de lei
FOTO - caracter ilustrativ

Odată cu venirea iernii, șoferii încep să își facă griji pentru schimbarea anvelopelor. E adevărat că în legislația rutieră din România nu prevede o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, ci totul depinde de condițiile meteo.

Mai exact, conducătorii auto sunt obligați să aibă mașinile echipate cu astfel de anvelope ori de câte ori circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, conform OUG nr. 195/2002 și HG nr. 1391/2006.

Regula este valabilă atât pentru autoturisme, cât și pentru autovehiculele de transport de persoane sau marfă. În ceea ce privește vehiculele de mare tonaj (peste 3,5 tone) și pentru cele cu mai mult de 9 locuri, legea cere ca roțile axei/axelor de tracțiune să fie echipate cu anvelope de iarnă sau lanțuri ori alte dispozitive antiderapante omologate.

Potrivit legislației europene și naționale, anvelopele de iarnă sunt cele omologate și inscripționate cu simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Atenție: cauciucurile marcate doar cu „all season” nu sunt considerate suficiente, din punct de vedere legal, avertizează dailybusiness.ro.

Ce riscă un șofer care circulă pe carosabil acoperit de zăpadă sau gheață fără anvelope de iarnă:

  • primește o amendă din clasa a IV-a, între 9 și 20 puncte-amendă;
  • în 2025, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că amenda poate varia între 1.822,5 lei și 4.050 lei;
  • se aplică și măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

Poliția recomandă ca, înainte de plecarea la drum, șoferii să se informeze cu privire la prognoza meteo și la starea drumurilor.

De asemenea:

  • viteza trebuie adaptată condițiilor de drum, cu limite speciale: maxim 30 km/h în localități și 50 km/h în afara localităților atunci când carosabilul este acoperit de polei, gheață sau zăpadă bătătorită;
  • este esențială folosirea corectă a sistemelor de iluminare, semnalizare și climatizare/dezaburire;
  • autovehiculele trebuie echipate corespunzător cu pneuri de iarnă, iar cele de peste 3,5 tone trebuie să aibă lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, acolo unde condițiile o cer.

Ce mai trebuie să aibă șoferii permanent în autoturism:

  • trusă medicală de prim ajutor;
  • două triunghiuri reflectorizante;
  • stingător de incendiu, toate omologate.

Lipsa acestor dotări este sancționată cu amendă din clasa a II-a, între 810 lei și 1.012,5 lei (4-5 puncte-amendă). Există și posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii, adică 405 lei.

Valoarea amenzilor rutiere în 2025

  • Clasa I (2-3 puncte-amendă): 405 lei – 607,5 lei;
  • Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): 810 lei – 1.012,5 lei;
  • Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): 1.215 lei – 1.620 lei;
  • Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): 1.822,5 lei – 4.050 lei;
  • Clasa a V-a (doar pentru persoane juridice, 21-100 puncte-amendă): 4.252,5 lei – 20.250 lei.

FOTO – caracter ilustrativ: Envato

