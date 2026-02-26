Singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt, potrivit fermierilor

Fermierii arată care este singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt. Depozitarea uleiului într-un mod și mediu optim este importantă, pentru a te bucura de aroma sa și pentru a nu se altera rapid. Iată mai jos detaliile.
Pentru ca uleiul de măsline să își mențină prospețimea, să nu prezinte depuneri pe suprafața recipientului și nici să se altereze, trebuie ca acesta să fie depozitat într-un mod corespunzător. Procesul de oxidare (alterarea lui, implicit) poate apărea în urma expunerii la lumină, căldură și aer.
Uleiul de măsline este un ingredient de bază și aproape nelipsit din bucătărie, iar depozitarea sa greșită poate să îl altereze rapid. Pentru că multe persoane îl folosesc (aproape) zilnic, de multe ori recipientul cu ulei de măsline rămâne în apropierea plitei sau a aragazului. Depozitarea lui în apropierea unei surse de căldură, precum și în recipientul stil dozator poate fi un pas greșit, contribuind la alterarea lui, în timp, arată Express.co.uk.
Mary Mori de la California Olive Ranch, cultivatoare de măslini și producătoare de ulei de măsline, a explicat care sunt cele 4 locuri în care acest ingredient nu ar trebui niciodată depozitat și a dezvăluit alte lucruri pe care toată lumea trebuie să le cunoască.
„Expunerea prelungită la lumină va reduce cantitatea de antioxidanți din uleiul de măsline, compromițând în cele din urmă gustul și provocând râncezirea”, a explicat Mary.
