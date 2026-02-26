Prima pagină » Actualitate » Singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt, potrivit fermierilor

26 feb. 2026, 15:02, Actualitate
Fermierii arată care este singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt. Depozitarea uleiului într-un mod și mediu optim este importantă, pentru a te bucura de aroma sa și pentru a nu se altera rapid. Iată mai jos detaliile.

Pentru ca uleiul de măsline să își mențină prospețimea, să nu prezinte depuneri pe suprafața recipientului și nici să se altereze, trebuie ca acesta să fie depozitat într-un mod corespunzător. Procesul de oxidare (alterarea lui, implicit) poate apărea în urma expunerii la lumină, căldură și aer.

Unde să nu pui niciodată uleiul de măsline

Uleiul de măsline este un ingredient de bază și aproape nelipsit din bucătărie, iar depozitarea sa greșită poate să îl altereze rapid. Pentru că multe persoane îl folosesc (aproape) zilnic, de multe ori recipientul cu ulei de măsline rămâne în apropierea plitei sau a aragazului. Depozitarea lui în apropierea unei surse de căldură, precum și în recipientul stil dozator poate fi un pas greșit, contribuind la alterarea lui, în timp, arată Express.co.uk.

Singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline

Mary Mori de la California Olive Ranch, cultivatoare de măslini și producătoare de ulei de măsline, a explicat care sunt cele 4 locuri în care acest ingredient nu ar trebui niciodată depozitat și a dezvăluit alte lucruri pe care toată lumea trebuie să le cunoască.

  • Are un termen de valabilitate de aproximativ 18 până la 24 de luni;
  • O sticlă de ulei de măsline ar trebui consumată în decurs de o lună sau două de la deschidere;
  • Aroma se poate pierde, după deschiderea sticlei, mai ales dacă începe procesul de oxidare. Recipientul trebuie să fie ermetic;
  • Aerul nu trebuie să pătrundă în sticlă, de aceea ar fi ideal să nu se folosească un capac de turnare care rămâne deschis în permanență;
  • Ingredientul ar trebui expus la o temperatură moderată;
  • Nu se va depozita în apropierea aragazului;
  • Nu se va depozita în frigider (poate avea loc procesul de cristalizare);
  • Sticla cu ulei ar trebui depozitată în dulap sau în cămară, de preferat în recipientul original.

„Expunerea prelungită la lumină va reduce cantitatea de antioxidanți din uleiul de măsline, compromițând în cele din urmă gustul și provocând râncezirea”, a explicat Mary.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

