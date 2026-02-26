Este doliu în presa din România. A murit fosta jurnalistă Anca Pandea, la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiații ei. Anca Pandea va fi înmormântată vineri, 27 februarie, la Cimitirul Ghencea.

„Cu nesfârșită durere, vă anunțăm că Anca Pandea a trecut la cele veșnice la 24 februarie 2026.

Anca Pandea (n. 11 iunie 1956) a fost un istoric cu un talent pedagogic excepțional, un jurnalist desăvârșit, un documentarist meticulos și un redactor-șef ferm dar corect. Pentru noi a fost mama, bunica sau Anca, cea la care apelam la orice oră, știind că oricare ar fi fost problema, nu își va găsi odihna până nu o va rezolva.

Pentru cei care voi să îi aducă un ultim omagiu, sicriul cu trupul neînsuflețit este depus la capela Cimitirului Ghencea I Militar din Blvd. Ghencea nr. 22.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea I Militar vineri, 27 februarie, la ora 13”, au scris apropiații, pe pagina sa de Facebook.

„S-a dus dintre noi Anca Pandea, fost redactor șef al Departamentului Documentare și Arhivă al #Agerpres, un om care și-a iubit meseria și care s-a dedicat intru totul salvării și valorificării documentelor de arhivă. Am avut onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile Ancăi Pandea. La despărțire, regretând plecarea mult prea devreme în lumea de Dincolo, îi mulțumesc pentru modul prietenesc în care m-a îndrumat în descoperirea tainelor arhivei. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris și politicianul Andrei Tinu pe Facebook.