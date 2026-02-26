Prima pagină » Actualitate » Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană

Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană

26 feb. 2026, 15:10, Actualitate
Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova | Foto - Mediafax

Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă.

Potrivit ziare.com, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană și mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO, arată un sondaj IMAS.

Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii cu România

Întrebarea adresată celor chestionați a fost: ”Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votați) cu privire la … Dvs. ați vota pentru sau contra?”, temele asupra cărora au fost solicitați să se pronunțe fiind: ”Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, ”Unirea R. Moldova cu România”, NATO.

În ceea ce privește aderarea la UE, 44% ar vota ”pentru” și 35% ”împotrivă”.

Unirea cu România ar primi un vot favorabil din partea a 30% dintre cei chestionați, în timp ce 52% ar vota împotrivă.

În cazul NATO, 24% ar vota ”pentru” și 55% ”împotrivă”.

Independent News a cerut realizarea acestui sondaj de către IMAS, în perioada 4-23 februarie, pe un eșantion de 1.113 respondenți, cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă din Republica Moldova, exclusiv Transnistria, în 84 de localități din 12 unități administrativ-teritoriale. Interviurile au fost realizate în domiciliile respondenților de către 37 operatori din rețeaua IMAS, în limbile română și rusă. Eroarea maximă de eșantionare este de ±3,0%.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă
15:44
Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă
POLITICĂ Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste
15:39
Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste
ADMINISTRAȚIE Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa
15:27
Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa
UTILE Singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt, potrivit fermierilor
15:02
Singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt, potrivit fermierilor
CONTROVERSĂ PSD cere USR să-l revoce pe „pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”
14:58
PSD cere USR să-l revoce pe „pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”
RELIGIE Cine a fost Sfântul Cuvios și Mărturisitor Talaleu, pomenit în calendarul ortodox la 27 februarie
14:52
Cine a fost Sfântul Cuvios și Mărturisitor Talaleu, pomenit în calendarul ortodox la 27 februarie
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
FLASH NEWS Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni
15:30
Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni
CONTROVERSĂ Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca
15:26
Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca
NEWS ALERT Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene
15:21
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene
FLASH NEWS Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina
15:10
Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina
NEWS ALERT Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București
14:53
Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București
ULTIMA ORĂ Doliu în presa din România. A murit fosta jurnalistă Anca Pandea, la vârsta de 70 de ani
14:44
Doliu în presa din România. A murit fosta jurnalistă Anca Pandea, la vârsta de 70 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe