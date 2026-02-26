Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană

Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă.
Potrivit ziare.com, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană și mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO, arată un sondaj IMAS.
Întrebarea adresată celor chestionați a fost: ”Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votați) cu privire la … Dvs. ați vota pentru sau contra?”, temele asupra cărora au fost solicitați să se pronunțe fiind: ”Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, ”Unirea R. Moldova cu România”, NATO.
În ceea ce privește aderarea la UE, 44% ar vota ”pentru” și 35% ”împotrivă”.
Unirea cu România ar primi un vot favorabil din partea a 30% dintre cei chestionați, în timp ce 52% ar vota împotrivă.
În cazul NATO, 24% ar vota ”pentru” și 55% ”împotrivă”.
Independent News a cerut realizarea acestui sondaj de către IMAS, în perioada 4-23 februarie, pe un eșantion de 1.113 respondenți, cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă din Republica Moldova, exclusiv Transnistria, în 84 de localități din 12 unități administrativ-teritoriale. Interviurile au fost realizate în domiciliile respondenților de către 37 operatori din rețeaua IMAS, în limbile română și rusă. Eroarea maximă de eșantionare este de ±3,0%.
