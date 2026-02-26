Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană

Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă.

Potrivit ziare.com, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană și mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO, arată un sondaj IMAS.

Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii cu România

Întrebarea adresată celor chestionați a fost: ”Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votați) cu privire la … Dvs. ați vota pentru sau contra?”, temele asupra cărora au fost solicitați să se pronunțe fiind: ”Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, ”Unirea R. Moldova cu România”, NATO.

În ceea ce privește aderarea la UE, 44% ar vota ”pentru” și 35% ”împotrivă”.

Unirea cu România ar primi un vot favorabil din partea a 30% dintre cei chestionați, în timp ce 52% ar vota împotrivă.

În cazul NATO, 24% ar vota ”pentru” și 55% ”împotrivă”.

Independent News a cerut realizarea acestui sondaj de către IMAS, în perioada 4-23 februarie, pe un eșantion de 1.113 respondenți, cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă din Republica Moldova, exclusiv Transnistria, în 84 de localități din 12 unități administrativ-teritoriale. Interviurile au fost realizate în domiciliile respondenților de către 37 operatori din rețeaua IMAS, în limbile română și rusă. Eroarea maximă de eșantionare este de ±3,0%.

