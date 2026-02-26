Prima pagină » Actualitate » PSD cere USR să-l revoce pe „pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”

PSD cere USR să-l revoce pe „pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”

Luiza Dobrescu
26 feb. 2026, 14:58, Actualitate
Partidul Social Democrat cere, printr-un comunicat, ca „Uniunea Salvador România să revoce numirea lui Salvador!”. 

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”, mai transmite în comunicat.

„Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor și a traseiștilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură „competență” pentru poziția respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruță.

 Însă, dincolo de demagogia și limbajul dublu al liderilor Uniunii Salvador România, numirea unui fost șef de centru chinologic la conducerea unei companii producătoare de muniție NATO, cu rol strategic în apărarea României și a Flancului Estic, reflectă o abordare iresponsabilă  din partea miniștrilor USR de la Apărare și Economie. În ultimă instanță, astfel de derapaje grave ajung să constituie o vulnerabilitate la adresa securității naționale.”

Social-democraţii amintesc de faptul că „nu este prima numire controversată din partea Uniunii Salvador România.”

„Printre numirile scandaloase care ilustrează dubla măsură și ipocrizia miniștrilor și liderilor USR amintim:

  • ⁠ ⁠Cofetarul numit în funcția de prefect al Capitalei

  • ⁠ ⁠Managera de păcănele numită în funcția prefect al județului Botoșani

  • ⁠ ⁠Vânzătorul de jucării sexuale ajuns în consiliul de administrație al unei companii din subordinea ministrului Miruță

  • ⁠ Fosta secretară a primarului USR din Bacău, pusă în funcția de prefect al județului

  • ⁠ Jucătorul profesionist de poker și fostul coleg de clasă al ministrului Miruță, numit secretar de stat la Ministerul Economiei

  • ⁠ ⁠Cumnata fostului președinte USR Cătălin Drulă, numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.”

PSD anunţă, cu acest prilej, că „va vota împotriva pensionarei speciale propusă de  Uniunea Salvador România pentru funcția de Avocat al Poporului.”

