Grindeanu: „O majoritate fără PSD se poate cu AUR. Le urez succes”. Liderul social-democrat respinge orice alianță cu partidul lui George Simion

26 feb. 2026, 14:44, Știri politice

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite un nou mesaj dur în plină criză în Coaliție și spune deschis că, dacă partenerii vor o altă formulă de guvernare, social-democrații pot trece în opoziție. În același timp, liderul PSD exclude categoric orice alianță cu AUR, chiar și pe termen mediu.

Întrebat într-un interviu pentru G4Media cum ar putea arăta un guvern fără PSD, Grindeanu a răspuns ironic. El a făcut referire la discuții apărute în spațiul public despre posibile apropieri între PNL și AUR.

„O majoritate fără PSD se poate cu AUR. Le urez succes. Am văzut pe domnul Peiu care vrea guvernare cu PNL-ul. Succes. PSD-ul trece în opoziție”, a spus liderul social-democrat.

Grindeanu: „PSD nu poate face alianțe cu AUR”

Grindeanu a fost întrebat direct dacă PSD ar lua în calcul o colaborare cu AUR.

„Din punctul meu de vedere, nu. Și în această formă, chiar pe termen mediu, nu vorbesc de termen scurt, PSD-ul nu poate să facă alianțe cu AUR-ul. Sunt diverse lucruri care ne despart”, spune Grindeanu la G4Media.

Liderul PSD a invocat diferențele fundamentale de orientare politică și poziționare externă.

„Fundamental, eu cred că, și am spus public acest lucru, PSD-ul trebuie să redevină un partid social-democrat modern”, a afirmat el.

Grindeanu a subliniat că își dorește o reașezare a partidului pe o linie clar europeană.

„Eu sunt un european convins. Nu cred că alte soluții pot să fie viabile în acest moment pentru România”, a spus el.

PSD vrea să recâștige electoratul plecat spre AUR

Grindeanu a admis că o parte din electoratul tradițional al PSD a migrat către AUR, însă soluția nu este o alianță politică, ci competiția directă.

„Parte din electoratul sau din votanții pe care PSD-ul i-a avut tradițional trebuie să-i recâștigăm. Parte dintre ei s-au dus către AUR. Nu facem aceste lucruri decât arătând de pe poziții diferite cine-i mai bun”, a explicat liderul PSD.

Liderul social-democrat a criticat stilul de comunicare al AUR.

„Eu spun de departe că noi venim cu soluții. AUR-ul vine de fiecare dată cu foarte mult zgomot și îl vedem pe TikTok”.

Întrebat dacă o eventuală schimbare la conducerea AUR ar modifica poziția PSD, Grindeanu a fost tranșant.

„Asta nu văd și nici nu mă ocup eu de schimbările liderilor AUR. N-am relații, n-am discutat, n-am niciun fel de contacte cu cei de la AUR și nici nu mă interesează”.

