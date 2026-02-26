Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina

Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina

Ruxandra Radulescu
26 feb. 2026, 15:10, Știri externe
Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina

Viktor Orban a cerut Uniunii Europene să trimită „o misiune de constatare a faptelor”, pentru verificarea conductei Drujba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, privind tranzitul de petrol, transmite The Guardian.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Viktor Orbán a susținut că inițiativa sa urmărește „să faciliteze soluționarea la timp a acestei probleme”, care a blocat plata împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Orban a cerut ca misiunea să includă experți din Ungaria și Slovacia, țară care este, de asemenea, afectată în continuare de perturbarea tranzitului de petrol prin conductă. Președintele l-a asigurat pe Costa că Ungaria va accepta concluziile unei astfel de misiuni, indiferent care vor fi acestea.

Premierul Ungariei a cerut ca misiunea să includă experți din Ungaria și Slovacia, țară care este, de asemenea, afectată de perturbarea tranzitului de petrol prin conductă. Totodată, l-a asigurat pe Costa că Ungaria va accepta concluziile unei astfel de misiuni, indiferent care vor fi acestea.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni
15:30
Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni
NEWS ALERT Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București
14:53
Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București
FLASH NEWS Meciuri de box și spectacole de arte marțiale cu roboți: Cancelarul Merz al Germaniei face cunoștință cu umanoizii AI din China
14:25
Meciuri de box și spectacole de arte marțiale cu roboți: Cancelarul Merz al Germaniei face cunoștință cu umanoizii AI din China
FLASH NEWS Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
13:37
Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
INEDIT Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
12:47
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
FLASH NEWS Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“
12:18
Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
JUSTIȚIE Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă
15:44
Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă
POLITICĂ Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste
15:39
Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste
ADMINISTRAȚIE Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa
15:27
Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa
CONTROVERSĂ Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca
15:26
Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca
NEWS ALERT Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene
15:21
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene
STATISTICĂ Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană
15:10
Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană

Cele mai noi

Trimite acest link pe