Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina

Viktor Orban a cerut Uniunii Europene să trimită „o misiune de constatare a faptelor”, pentru verificarea conductei Drujba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, privind tranzitul de petrol, transmite The Guardian.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Viktor Orbán a susținut că inițiativa sa urmărește „să faciliteze soluționarea la timp a acestei probleme”, care a blocat plata împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Orban a cerut ca misiunea să includă experți din Ungaria și Slovacia, țară care este, de asemenea, afectată în continuare de perturbarea tranzitului de petrol prin conductă. Președintele l-a asigurat pe Costa că Ungaria va accepta concluziile unei astfel de misiuni, indiferent care vor fi acestea.

