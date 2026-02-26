Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București

Președintele SUA, Donald Trump, va fi invitat la Summit-ul B9 de la București, potrivit surselor Mediafax. Evenimentul ar trebui să se desfășoare pe 13 mai.

Totuși, asta nu înseamnă că liderul american va face deplasarea în capitala României. Dacă Trump va declina invitația, delegația SUA va fi condusă de un alt oficial american.

Summit-ul B9 abordează probleme legate de securitatea regională și de sprijinul pentru Ucraina. În format sunt incluse țările de pe flancul estic al NATO România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.

FOTO: Mediafax

