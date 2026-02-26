Prima pagină » Știri externe » Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București

Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București

Ruxandra Radulescu
26 feb. 2026, 14:53, Știri externe
Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București
Trump - Foto: Truth Social/ @realDonaldTrump

Președintele SUA, Donald Trump, va fi invitat la Summit-ul B9 de la București, potrivit surselor Mediafax. Evenimentul ar trebui să se desfășoare pe 13 mai.

Totuși, asta nu înseamnă că liderul american va face deplasarea în capitala României. Dacă Trump va declina invitația, delegația SUA va fi condusă de un alt oficial american.

Summit-ul B9 abordează probleme legate de securitatea regională și de sprijinul pentru Ucraina. În format sunt incluse țările de pe flancul estic al NATO România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni
15:30
Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni
FLASH NEWS Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina
15:10
Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina
FLASH NEWS Meciuri de box și spectacole de arte marțiale cu roboți: Cancelarul Merz al Germaniei face cunoștință cu umanoizii AI din China
14:25
Meciuri de box și spectacole de arte marțiale cu roboți: Cancelarul Merz al Germaniei face cunoștință cu umanoizii AI din China
FLASH NEWS Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
13:37
Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
INEDIT Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
12:47
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
FLASH NEWS Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“
12:18
Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
FLASH NEWS Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins drogat la volan în 2023
15:53
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins drogat la volan în 2023
INEDIT Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
15:45
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
JUSTIȚIE Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă
15:44
Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă
POLITICĂ Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste
15:39
Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste
ADMINISTRAȚIE Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa
15:27
Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa
CONTROVERSĂ Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca
15:26
Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca

Cele mai noi

Trimite acest link pe