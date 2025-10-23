De ce ar trebui să eviți să mai dai buletinul la hoteluri, chiar dacă ți se cere. Ce alt act poți oferi, în schimb

În era digitală, protejarea informațiilor cu caracter personal a devenit esențială. Buletinul sau cartea de identitate este unul dintre cele mai importante documente pentru verificarea identității, fiind solicitat adesea la check-in-ul hotelurilor. Deși prezentarea actului este adesea considerată obligatorie, aceasta implică un risc crescut în contextul amenințărilor cibernetice și al uzurpării de identitate.

Procedura standard la majoritatea hotelurilor prespune să dai actul de identitate sau pașaportul. Chiar și așa, există alternative mai sigure: prezentarea unei copii fizice sau digitale a documentului poate să protejeze informațiile sensibile.

În acest mod, datele personale nu sunt expuse originalului, reducând riscul ca acestea să fie folosite în scopuri ilegale, scrie Playtech. Se recomandă ca această copie să fie alb-negru, pentru a fi clar identificată ca atare și pentru a perveni utilizarea ei frauduloasă.

De precizat este că, nu toate datele de pe buletin sau de pe pașaport sunt necesare ca să te înregistrezi la hotel. Este indicat să fie păstrate doar informațiile esențiale: numele complet, adresa și, eventual, seria documentului, dacă este solicitată.

Date ca fotografia, semnătura, data emiterii sau valabilitatea documentului pot fi șterse sau pixelate. Așadar, dacă copia ajunge în mâini greșite, riscul de fraudă este semnificativ redus.

Mai mult, se poate adăuga și un filigran pe copie, care să indice faptul că este destinată exclusive chec-in-ului la hotel, oferind un suport legal, în cazul unor utilizări neautorizate.

Predarea originalului actului de identitate poate să faciliteze diverse tipuri de fraudă: deschiderea de conturi bancare ori solicitarea de credite în numele victimei, accesarea serviciilor online sau chiar comiterea de infracțiuni sub identitatea persoanei vizate. Astfel că, o copie atent pregătită reduce aceste riscuri, menținând securitatea datelor și prevenind posibile probleme juridice sau financiare.

Deși hotelul are obligația legala de a cere documentul, prezentarea unei copii protejate este o alternativă eficientă și sigură, adaptată la realitățile erei digitale.

Prin urmare, desi procedurile hoteliere necesită verificarea identității, nu trebuie să expunem originalul actului. Copia alb-negru, cu datele esențiale și un filigran clar, este cea mai sigură soluție pentru a respecta cerințele unităților de cazare și, totodată, pentru a proteja informațiile personale împotriva fraudelor și abuzurilor.

