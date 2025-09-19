Prima pagină » Actualitate » Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport

Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport

19 sept. 2025, 17:11, Actualitate
Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport

O situație incredibilă s-a creat după ce au început să se emită noile cărți electronice de identitate. Studenții care vor să circule cu trenul sau cu metroul sunt obligați să aducă la ghișee documente fizice care să ateste adresele lor, care nu se mai regăsesc pe noile buletine. Cu alte cuvinte, în contextul în care statul vorbește de digitalizare, instituțiile din țara noastră tot la nivelul de „dosar cu șină” au rămas în 2025.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2023.

În prezent, pentru emiterea legitimațiilor de călătorie pe distanța dintre domiciliu și facultate operatorii de transport feroviar de călători trebuie să verifice actul de identitate. Numai că între timp guvernanții au descoperit că acest lucru nu este posibil atunci când studenții au cărți electronice de identitate, deoarece acestea nu conțin adresa de domiciliu, notează Club Feroviar.

Ca atare, studenții care au cărți noi de identitate sunt obligați să vină la ghișeu cu documente care să ateste domiciliile lor

„Studenții posesori de carte electronică de identitate (CEI), pe lângă documentul menționat la alin. (8) literele a) și c) (adică legitimația de student sau, pentru cei din anul I, adeverința de student) trebuie să prezinte suplimentar, în format fizic, în original, un document/certificat emis de structurile specializate de evidență a populației care să ateste domiciliul persoanelor. Certificatul privind domiciliul eliberat digital din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor poate fi prezentat, în format fizic sau în format electronic”, se arată în proiectul de modificare legislativă.

Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a povestit experiența sa cu noua carte de identitate electronică. Fostul premier a spus că, deși documentul ar trebui să fie modern, în practică este însoțit de obligații birocratice.

Victor Ponta spune că schimbările sunt vizibile în lume, mai ales la nivel tehnologic. Totuși, subliniază că România nu reușește să țină pasul cu transformările și, de multe ori, introduce măsuri care complică și mai mult viața oamenilor.

„Ți-ai văzut cartea de identitate aia nouă? Mi-am făcut-o. După care m-au anunțat că trebuie să am la mine o hârtie care să scrie unde să am domiciliul. Trebuie să ai o hârtie pe care scrie domiciliul. Pentru că pe acea cărțulie mică nu ai adresa. Eu știu că am făcut proiectul atunci să avem carte electronică și era cu adresă. Dom’le, a făcut USR-ul un proiect de lege ca să nu mai dăm adresa oamenilor. Și toată lumea a votat de frica USR-ului. Deci trebuie să ai la tine o hârtie pe care să scrie că domiciliezi în strada cutare, la numărul cutare. Acele carduri au un cip. Dar n-are nimeni cititor de cip. Nu are nimeni aparatul care să citească cip.”, a afirmat Ponta.

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Evz.ro
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Oamenii preistorici confecționau coliere din fosile de moluște marine acum 20.000 de ani