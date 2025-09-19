Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport

O situație incredibilă s-a creat după ce au început să se emită noile cărți electronice de identitate. Studenții care vor să circule cu trenul sau cu metroul sunt obligați să aducă la ghișee documente fizice care să ateste adresele lor, care nu se mai regăsesc pe noile buletine. Cu alte cuvinte, în contextul în care statul vorbește de digitalizare, instituțiile din țara noastră tot la nivelul de „dosar cu șină” au rămas în 2025.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2023.

În prezent, pentru emiterea legitimațiilor de călătorie pe distanța dintre domiciliu și facultate operatorii de transport feroviar de călători trebuie să verifice actul de identitate. Numai că între timp guvernanții au descoperit că acest lucru nu este posibil atunci când studenții au cărți electronice de identitate, deoarece acestea nu conțin adresa de domiciliu, notează Club Feroviar.

Ca atare, studenții care au cărți noi de identitate sunt obligați să vină la ghișeu cu documente care să ateste domiciliile lor

„Studenții posesori de carte electronică de identitate (CEI), pe lângă documentul menționat la alin. (8) literele a) și c) (adică legitimația de student sau, pentru cei din anul I, adeverința de student) trebuie să prezinte suplimentar, în format fizic, în original, un document/certificat emis de structurile specializate de evidență a populației care să ateste domiciliul persoanelor. Certificatul privind domiciliul eliberat digital din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor poate fi prezentat, în format fizic sau în format electronic”, se arată în proiectul de modificare legislativă.

Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a povestit experiența sa cu noua carte de identitate electronică. Fostul premier a spus că, deși documentul ar trebui să fie modern, în practică este însoțit de obligații birocratice.

Victor Ponta spune că schimbările sunt vizibile în lume, mai ales la nivel tehnologic. Totuși, subliniază că România nu reușește să țină pasul cu transformările și, de multe ori, introduce măsuri care complică și mai mult viața oamenilor.

„Ți-ai văzut cartea de identitate aia nouă? Mi-am făcut-o. După care m-au anunțat că trebuie să am la mine o hârtie care să scrie unde să am domiciliul. Trebuie să ai o hârtie pe care scrie domiciliul. Pentru că pe acea cărțulie mică nu ai adresa. Eu știu că am făcut proiectul atunci să avem carte electronică și era cu adresă. Dom’le, a făcut USR-ul un proiect de lege ca să nu mai dăm adresa oamenilor. Și toată lumea a votat de frica USR-ului. Deci trebuie să ai la tine o hârtie pe care să scrie că domiciliezi în strada cutare, la numărul cutare. Acele carduri au un cip. Dar n-are nimeni cititor de cip. Nu are nimeni aparatul care să citească cip.”, a afirmat Ponta.