Prima pagină » Actualitate » De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic

De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic

Bianca Dogaru
21 dec. 2025, 12:39, Actualitate
De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic

Un tricou cu o trupă rock a declanșat o dispută politică în Autralia și a scos la iveală un lucru clar: alegătorii australieni nu sunt deranjați atunci când liderii lor par „normali” și își arată gusturile muzicale. Dimpotrivă, de multe ori îi apreciază pentru asta, potrivit Financial Times.


Totul a pornit după ce premierul Australiei, Anthony Albanese, a fost fotografiat când cobora dintr-un avion, la finalul unei vizite oficiale în Statele Unite și purta un tricou cu trupa Joy Division. Opoziția a criticat alegerea vestimentară și a susținut că nu este potrivită pentru un prim-ministru.

De ce a fost criticat premierul

Lidera opoziției, Sussan Ley, a spus că tricoul Joy Division transmite un mesaj nepotrivit și a invocat originea numelui trupei, legată de o poveste dramatică despre lagărele naziste. Ea a catalogat gestul drept o „eroare gravă de judecată”.

Sursa foto: Profimedia

Critica a atras, însă, mai multă atenție asupra subiectului decât tricoul în sine. Mulți australieni au perceput reacția ca fiind exagerată și deconectată de la realitatea culturală a țării.

Muzica și politica, o combinație riscantă

Atunci când politicienii își afișează gusturile muzicale, riscă să fie atacați de adversari. S-a întâmplat și în alte țări. Artiști celebri au cerut politicienilor să nu le mai folosească muzica în campanii, iar gusturile personale au devenit subiect de dezbatere politică. În Australia, însă, astfel de lucruri nu sunt o noutate.

Politicienii și rock-ul

Australia are o reputație în ceea ce privește politicienii care ascultă rock și nu se feresc să spună asta. Un fost solist al trupei Midnight Oil, Peter Garrett, a ajuns ministru. Alți parlamentari vorbesc deschis despre trupele pe care le iubesc, fără ca acest lucru să le afecteze cariera. În biroul ministrului Industriei, Tim Ayers, există un afiș mare cu Bragg, „Talking With the Taxman About Poetry”.

Sursa foto: Profimedia

Anthony Albanese este cunoscut de ani buni pentru pasiunea sa față de punk și rock. A fost DJ, a realizat emisiuni muzicale și a invitat trupe punk în Parlament. Pentru mulți alegători, acest lucru îl face mai apropiat de oamenii obișnuiți.

De ce nu a prins atacul opoziției

Din păcate pentru Ley, colegii ei au refuzat să-i susțină criticile la adresa lui Albanese. A preluat conducerea Partidului Liberal abia după performanța dezastruoasă a acestuia la alegerile din mai, și chiar și ea a recunoscut că a avut o „perioadă punk” în tinerețe. Criticile despre tricoul prim-ministrului însă, au generat reacții negative atât în rândul alegătorilor, cât și în rândul artiștilor și a industriei muzicale. 

Sursa foto: Profimedia

Episodul a arătat că, în Australia, cetățenii nu se sperie de politicienii care poartă tricouri cu trupe rock sau vorbesc despre muzică. Mai degrabă resping tentativele de a transforma astfel de detalii personale într-un scandal politic.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Efectul placebo și nocebo: cum așteptările noastre pot vindeca sau îmbolnăvi corpul
CONTROVERSĂ Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
12:44
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
STRATEGIE Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
12:25
Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
FLASH NEWS Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
12:09
Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
FLASH NEWS Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie
12:06
Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie
CONTROVERSĂ Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților”
11:59
Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților”
CONTROVERSĂ “Minciuni și propagandă“. Șefa serviciilor secrete americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia
11:54
“Minciuni și propagandă“. Șefa serviciilor secrete americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia

Cele mai noi