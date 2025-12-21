De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic

Un tricou cu o trupă rock a declanșat o dispută politică în Autralia și a scos la iveală un lucru clar: alegătorii australieni nu sunt deranjați atunci când liderii lor par „normali” și își arată gusturile muzicale. Dimpotrivă, de multe ori îi apreciază pentru asta, potrivit Financial Times.



Totul a pornit după ce premierul Australiei, Anthony Albanese, a fost fotografiat când cobora dintr-un avion, la finalul unei vizite oficiale în Statele Unite și purta un tricou cu trupa Joy Division. Opoziția a criticat alegerea vestimentară și a susținut că nu este potrivită pentru un prim-ministru.

De ce a fost criticat premierul

Lidera opoziției, Sussan Ley, a spus că tricoul Joy Division transmite un mesaj nepotrivit și a invocat originea numelui trupei, legată de o poveste dramatică despre lagărele naziste. Ea a catalogat gestul drept o „eroare gravă de judecată”.

Critica a atras, însă, mai multă atenție asupra subiectului decât tricoul în sine. Mulți australieni au perceput reacția ca fiind exagerată și deconectată de la realitatea culturală a țării.

Muzica și politica, o combinație riscantă

Atunci când politicienii își afișează gusturile muzicale, riscă să fie atacați de adversari. S-a întâmplat și în alte țări. Artiști celebri au cerut politicienilor să nu le mai folosească muzica în campanii, iar gusturile personale au devenit subiect de dezbatere politică. În Australia, însă, astfel de lucruri nu sunt o noutate.

Politicienii și rock-ul

Australia are o reputație în ceea ce privește politicienii care ascultă rock și nu se feresc să spună asta. Un fost solist al trupei Midnight Oil, Peter Garrett, a ajuns ministru. Alți parlamentari vorbesc deschis despre trupele pe care le iubesc, fără ca acest lucru să le afecteze cariera. În biroul ministrului Industriei, Tim Ayers, există un afiș mare cu Bragg, „Talking With the Taxman About Poetry”.

Anthony Albanese este cunoscut de ani buni pentru pasiunea sa față de punk și rock. A fost DJ, a realizat emisiuni muzicale și a invitat trupe punk în Parlament. Pentru mulți alegători, acest lucru îl face mai apropiat de oamenii obișnuiți.

De ce nu a prins atacul opoziției

Din păcate pentru Ley, colegii ei au refuzat să-i susțină criticile la adresa lui Albanese. A preluat conducerea Partidului Liberal abia după performanța dezastruoasă a acestuia la alegerile din mai, și chiar și ea a recunoscut că a avut o „perioadă punk” în tinerețe. Criticile despre tricoul prim-ministrului însă, au generat reacții negative atât în rândul alegătorilor, cât și în rândul artiștilor și a industriei muzicale.

Episodul a arătat că, în Australia, cetățenii nu se sperie de politicienii care poartă tricouri cu trupe rock sau vorbesc despre muzică. Mai degrabă resping tentativele de a transforma astfel de detalii personale într-un scandal politic.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: