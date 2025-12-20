Prima pagină » Actualitate » Imagini din cea mai exclusivistă stațiune de schi din SUA. Deer Valley, răspunsul american la Courchevel, s-a transformat într-un megaproiect. Și riscă să piardă tot.

Bianca Dogaru
20 dec. 2025, 05:30, Actualitate
Deer Valley, o stațiune de schi din SUA, celebră pentru discreție, exclusivitate și servicii impecabile, s-a extins masiv într-un timp foarte scurt ca să nu piardă competiția cu giganții industriei. Suprafețele de schi s-au dublat, au apărut pârtii, telescaune și hoteluri noi, iar stațiunea a devenit un megaproiect turistic. Este răspunsul american la celebrul Courchevel. Problema este că această creștere riscă să distrugă exact lucrurile care au făcut stațiunea specială, relatează Financial Times.

Deer Valley, una dintre cele mai exclusiviste stațiuni de schi din Statele Unite, a trecut în doar doi ani printr-o transformare uriașă. Oficialii vorbesc despre „cea mai mare extindere a unei stațiuni de schi din istorie”. În cifre simple, suprafața stațiunii s-a dublat, de la aproximativ 2.000 de acri la peste 4.300, iar planurile nu se opresc aici. În următorii ani, Deer Valley ar urma să ajungă la aproape 5.700 de acri, o dimensiune comparabilă cu cele mai mari domenii schiabile din lume.

Stațiunea se află în Utah, la aproximativ 30 de kilometri de Salt Lake City, în munții Wasatch. Până recent, era cunoscută mai ales pentru discreție, servicii impecabile, pârtii aerisite și un public foarte select.

De la refugiu exclusivist la megaproiect turistic

Deer Valley a fost deschisă în 1981 de Edgar Stern, un om de afaceri din New Orleans, care a vrut să creeze o stațiune inspirată de hotelurile de lux europene. Modelul a fost clar de la început: servicii premium, mâncare de top, cazare de cinci stele și reguli stricte. Snowboardul a fost interzis, biletele zilnice au fost limitate, iar personalul a fost instruit să ofere o experiență hotelieră pe pârtie.

De-a lungul anilor, stațiunea a devenit un magnet pentru oameni foarte bogați. În zonă au apărut cabane uriașe, cu alei încălzite, crame private și chiar teleschiuri personale. Anul trecut, o astfel de proprietate s-a vândut cu peste 50 de milioane de dolari, un record pentru o casă de vacanță în SUA.

De ce a fost nevoie de extindere

Problema a apărut când piața s-a schimbat. După pandemie, schiatul a devenit foarte popular în America. Marile companii care dețin stațiuni au început o cursă a investițiilor. Două grupuri domină piața: Vail Resorts și Alterra Mountain Company. Ambele au cumpărat zeci de stațiuni și vând abonamente care oferă acces la mai multe domenii schiabile.

În 2014, Vail a cumpărat stațiunea vecină Park City și a transformat-o în cea mai mare stațiune de schi din SUA. Traficul a crescut, investițiile au explodat, iar competiția pentru turiștii bogați s-a intensificat.
Deer Valley riscă să rămână scumpă și izolată într-o industrie care se extinde agresiv. În plus, la marginea estică a domeniului a apărut un proiect rival: Mayflower Mountain Resort, un complex de lux cu acces direct din autostradă, care evită aglomerația din Park City.

Mayflower Mountain Resort

În 2017, Deer Valley a fost cumpărată de Alterra. Odată cu noul proprietar, strategia s-a schimbat. Alterra a negociat cu dezvoltatorul Mayflower și a ajuns la un acord: domeniul schiabil urma să fie integrat în Deer Valley, iar baza nouă a stațiunii, numită East Village, urma să fie construită lângă lacul Jordanelle.

Așa a apărut extinderea masivă. Zeci de pârtii, telescaune moderne și scaune încălzite, o gondolă spectaculoasă și un sat turistic, cu hoteluri de cinci stele, restaurante și magazine.

Lux nou peste lux vechi

Extinderea stațiunii a permis accesul mai multor turiști bogați și a făcut loc pentru construirea altor hoteluri. Dar, în același timp, partea veche a stațiunii începe să arate semne de oboseală. Unele hoteluri mai vechi au instalații uzate, camerele par rămase în anii ’90, iar restaurantele care altădată impresionau sunt acum depășite. Experiențele „iconice” au devenit mai scumpe, dar nu și mai bune.

Marea întrebare este dacă Deer Valley poate rămâne stațiunea care a fost – construită pe ideea de exclusivitatea calmă, fără mulțimi, fără agitație, fiindcă noile modificări o transformă într-un gigant care seamănă tot mai mult cu rivalii săi.

Diferența se vede clar la granița cu Park City. Acolo apar snowboarderi, cozi mai mari și o atmosferă mult mai agitată, deși Deer Valley a fost mereu opusul acestui stil. Acum, granița devine tot mai subțire, la propriu și la figurat.

