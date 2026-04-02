De ce există diferențe de termene la valabilitatea pașaportului unui copil, în funcție de vârstă. Ce trebuie să știe părinții

Mulți părinți cred pașapoartele minorilor au aceeași durată de viață ca ale adulților, dar legislația este mai restrictivă în acest sens, tocmai pentru a reflecta schimbările fizice rapide ale copiilor.

Astfel, un pașaport care pare perfect valid la prima vedere ar putea fi expirat sau pe cale să expire, pentru că statul român aplică praguri de vârstă foarte clare, scrie bzi.ro.

Astfel, pentru copiii cu vârsta până la 12 ani, pașaportul simplu electronic are o valabilitate redusă, de obicei de 3 ani, această perioadă scurtă fiind justificată prin faptul că fizionomia unui bebeluș sau a unui copil mic se schimbă drastic într-un interval scurt și, evident, fotografia din document trebuie să rămână relevantă pentru identificare.

Dar când copilul trece de pragul de 12 ani, documentul devine alabil pentru o perioadă de 5 ani.

De asemenea, există varianta pașaportului temporar, valabil doar 12 luni, însă acesta este recomandat doar în situații de urgență dovedite, pentru că multe țări (cum ar fi SUA sau unele state din Orient) nu permit intrarea cu acest tip de document sau solicită vize speciale.

Regula celor 6 luni și destinațiile non-UE

Un alt aspect important care ia prin surprindere mulți părinți este regula celor șase luni. Astfel, chiar dacă în documentul copilului scrie că acesta este încă valid la data plecării, multe țări din afara Uniunii Europene (UE) cer ca pașaportul să mai fie valabil cel puțin 3 sau 6 luni din momentul în care intri pe teritoriul lor.

Ca urmare, cacă te afli la limită cu termenul de valabilitate, riști ca liniile aeriene să îți refuze îmbarcarea sau vameșii din țara de destinație să nu îți permită accesul.

Așadar, cel mai sigur este să verifici condițiile specifice de intrare ale țării vizitate, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), iar dacă observi că perioada rămasă este scurtă, este mult mai prudent să soliciți o reînnoire anticipată.

