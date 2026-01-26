Prima pagină » Actualitate » De ce i-a propus Diana Dumitrescu soțului să se despartă la începutul relației. ”După vreun an de zile”

26 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a mărturisit că i-a propus soțului ei să se despartă la începutul relației. Vedetaa spus și care a fost motivul.

Diana Dumitrescu este o cunoscută actriță, care de-a lungul anilor a jucat în numeroase seriale de televiziune.

În plan personal, Diana Dumitrescu este mămica unui băiețel. Micuțul se numește Carol. Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară în luna septembrie a anului 2018. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a  mai fost măritată cu producătorul Ducu Ion.

Prezentă la podcastul realizat de Ioana Ginghină, Diana Dumitrescu a făcut declarații despre începutul relației sale cu actualul soț, Alin Boroi. Aceasta a mărturisit că a fost dificil la început și a existat un moment în care i-a propus partenerului ei să se despartă pentru că era convinsă că nu va putea avea copii.

De ce i-a propus Diana Dumitrescu soțului să se despartă la începutul relației. ”Am avut tot felul de certuri. Am plecat, m-am întors, am plecat, m-am întors”

”Începutul relației noastre a fost atât de ciudat și de greu. Eu nu știu cum am rămas cu el. Cu el am fost așa… i-am iertat multe. Dar nu am înțeles de ce. Ieșea singur pe la discotecă, mai ieșea cu alte fete. Un început mai plin. M-am surprins și eu. Am avut tot felul de certuri. Am plecat, m-am întors, am plecat, m-am întors. Știi tu. O relație nebună. Întrebarea mea era de ce mă întorc. M-am îndrăgostit foarte tare de el și cred că de asta am învățat să las de la mine. Eu nu voiam să fac compromisuri. Mi se părea o chestie rea”, a explicat Diana Dumitrescu, potrivit revistei Viva.

”A fost minune de la Dumnezeu. Eu așa consider. După atâția ani de dorință de a avea un copil. Eu i-am și zis lui Alin. Noi ne-am cunoscut în august și, la sfârșitul lui august, ne-am și mutat împreună, pentru că el mi-a zis: „Eu vreau să fac un copil cu tine”. După vreun an de zile, eu i-am zis: „Uite, eu sunt deja și bătrânică (aveam 30 de ani), copii nu pot să fac, ție încă îți place să mergi pe la discotecă, nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?”. ”Facem copii. O să vezi tu că ne căsătorim și facem copii”. Eu, îți dai seama, când auzeam de căsătorie, mi se făcea părul așa în cap. La trei luni după ce ne-am căsătorit, am rămas gravidă”.

