Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze

Regiunea Mării Baltice se află în alertă de când Rusia a declanșat un „război hibrid” împotriva infrastructurii NATO în 2022. Kremlinul a fost acuzat că ar fi operat detonarea conductelor de gaz Nord Stream.

Paza de Frontieră a Finlandei a emis o declarație publicată prin care anunță că „autoritățile competente trebuie să intervină în situații care apar în marea teritorială și în zona economică exclusivă”, citează The Independent.

Finlanda va crea un centru de supraveghere maritimă pentru protejarea infrastructurii submarine critice din Golful Finlandei. Atacurile rusești asupra infrastructurii (cablurile electrice submarine, legăturile de telecomunicații, conductele de gaz) s-au amplicat odată cu declanșarea invaziei ruse a Ucrainei și de când NATO și-a mărit prezența militară cu fregate, avioane și drone navale.

NATO a decis să trimită 10 nave militare în Marea Baltică, fiind poziționate lângă cablurile de energie la începutul lunii ianuarie, cu scopul de a descuraja orice tentativă de sabotaj. La finalul anului 2025, Poliția Finlandei a sechestrat un cargobot care circula sub pavilionul unei țări din Caraibe. Personalul vasului a fost suspectat pentru că ar fi contribuit la avarierea unui cablu submarin. Finlanda a ridicat ulterior sechestrul navei care se deplasa dinspre Rusia spre Israel.

„Avem nevoie de măsuri preventive mai ample, chiar înainte de a se mai produce vreun prejudiciu”, a declarat Mikko Hirvi, șeful departamentului de siguranță și securitate maritimă din cadrul Gărzii de Frontieră finlandeze.

Măsurile preventive includ senzori pe fundul mării, soluții de inteligență artificială pentru o analiză îmbunătățită și în timp real a traficului maritim și schimbul de informații despre nave cu aliații NATO, a adăugat el.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Finlanda, victima războiului hibrid chiar de Anul Nou: Poliția finlandeză a confiscat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu din Marea Baltică