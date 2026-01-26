Prima pagină » Actualitate » Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins

Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins

26 ian. 2026, 18:52, Actualitate
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins
Tren ÖBB, din Austria / FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

Un român, în vârstă de 37 de ani, a încercat să fure un tren, în noaptea de duminică spre luni, din Gara St. Valentin din districtul Amstetten, aflată în Austria Inferioară. Ajuns în cabina mecanicului, bărbatul a spart mai multe geamuri, a provocat daune și a activat lumina și semnalul sonor ale garniturii, alertând astfel autoritățile feroviare. Prins și dus la Poliție, a refuzat să-și decline identitatea și chiar a lovit o polițistă, pe care a rănit-o.

Până la urmă, a fost dus la penitenciarul din St. Pölten, potrivit publicației Kronen Zeitung. În acea dimineață, puțin înainte de ora 04:00, Poliția a fost chemată la gară după ce coordonatorul de urgență al ÖBB a dat alarma. Un bărbat intrase cu puțin timp înainte într-un tren staționat, folosind un ciocan de urgență, cu intenția de a-l pune în funcțiune și de a pleca cu el, potrivit sursei citate.

Tren ÖBB, din Austria / FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

Tren ÖBB, din Austria / FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

Bărbatul a reușit să ajungă în cabina mecanicului, unde a provocat daune materiale importante, inclusiv spargerea mai multor geamuri și, deși nu a reușit să pornească trenul, a activat luminile și semnalul sonor, fapt care a dus, cel mai probabil, la descoperirea sa, potrivit publicației austriece.

Polițistă lovită și rănită, în timpul intervenției

Dus la Poliție, bărbatul a refuzat să coopereze cu oamenii legii și să-și stabilească identitatea, iar situația a devenit tensionată. În timp ce încerca să îi fie luate amprentele, o polițistă a fost brusc apucată de păr și de gât și trântită la pământ.

Ulterior, ea a fost transportată la spital, din cauza rănilor suferite. De asemenea, un coleg al acesteia a fost ușor rănit în timp ce încerca să intervină.

În cele din urmă, s-a stabilit că bărbatul este un cetățean român, în vârstă de 37 de ani, acesta fiind dus de forțele de intervenție rapidă la Penitenciarul din St. Pölten, mai arată publicația austriacă.

FOTO – Profimedia

