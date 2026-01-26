Prima pagină » Actualitate » Cod portocaliu și cod galben de inundații, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate

Cod portocaliu și cod galben de inundații, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate

26 ian. 2026, 18:21, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Pe fondul situației hidrometeorologice actuale și al prognozei pentru următoarele 48 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis mai multe avertizări hidrologice, după cum urmează:

Cod portocaliu – valabil 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00. Sunt vizate sectoare de râuri din județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Cod galben – valabil 26 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00. Afectează râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Arad, Alba, Cluj, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Dolj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Covasna, Suceava, Neamț și Harghita.

În aceste zone se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare și inundații locale.

Recomandările autorităților pentru populație:

  • evitați deplasările în apropierea cursurilor de apă;
  • nu traversați râuri prin vaduri sau poduri afectate de viituri;
  • protejați bunurile din zonele expuse riscului de inundații;
  • fiți pregătiți pentru evacuare temporară, dacă autoritățile o solicită;
  • respectați indicațiile autorităților locale.

Fluxul informațional pentru situații de urgență este asigurat prin Administrațiile Bazinale de Apă, care transmit avertizările hidrologice către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență (IJSU), iar acestea le retransmit mai departe către populație și autoritățile locale din zonele vizate.

De asemenea, INHGA precizează că evoluția fenomenelor este monitorizată permanent și că va reveni cu actualizări, în funcție de situația din teren.

