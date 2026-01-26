La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu dezvăluie unde ar fi fugit „Regele Veiozelor”. Ce ia în calcul Poliția

La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat că Poliția ia serios în calcul varianta ca Abdullah Atas, deținut condamnat definitiv pentru omor, să fi părăsit România pentru Turcia, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova din permisie. În acest moment, bărbatul este dat în urmărire generală.

„Într-un procent mare, luăm în calcul că a plecat din România, că a plecat în Turcia, și vă spun de ce: pentru că astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis, cu ocazia discuțiilor cu fosta soție, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetățean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, spune Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

Bogdan Despescu a explicat că autoritățile au fost anunțate oficial de Administrația Națională a Penitenciarelor, iar verificările erau deja în desfășurare.

„În această dimineață am fost sesizați de către ANP cu privire la faptul că bărbatul de 46 de ani nu s-a mai întors în penitenciar. Fac precizarea că, la acel moment, colegii de la Poliția Voluntari făceau verificări cu privire la prezența lui în spațiul extern, adică în afara penitenciarului. El a fost pus în libertate, i s-a permis o învoire în ziua de 23, vineri. S-a prezentat la sediul Poliției Voluntari tot vineri, a semnat cu privire la această activitate procedurală. Imediat după sesizarea de la ANP am declanșat procedura de urmărire”, a spus Despescu.

Potrivit secretarului de stat, una dintre pistele principale urmărite acum este că Atas ar fi plecat din țară, cel mai probabil spre Turcia. Informația vine după discuțiile purtate de polițiști cu fosta soție a bărbatului.

“Regele veiozelor” a evadat din penitenciar

Încarcerat în Penitenciarul Rahova pentru 22 de ani și 10 luni, după ce Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, în 2017, Abdullah Atas,un cetățean de naționalitate turcă, încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, nu a mai revenit în penitenciar, după ce a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026.