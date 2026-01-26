Prima pagină » Justiție » La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu dezvăluie unde ar fi fugit „Regele Veiozelor”. Ce ia în calcul Poliția

La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu dezvăluie unde ar fi fugit „Regele Veiozelor”. Ce ia în calcul Poliția

26 ian. 2026, 18:32, Justiție

La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat că Poliția ia serios în calcul varianta ca Abdullah Atas, deținut condamnat definitiv pentru omor, să fi părăsit România pentru Turcia, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova din permisie. În acest moment, bărbatul este dat în urmărire generală.

„Într-un procent mare, luăm în calcul că a plecat din România, că a plecat în Turcia, și vă spun de ce: pentru că astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis, cu ocazia discuțiilor cu fosta soție, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetățean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, spune Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

Bogdan Despescu a explicat că autoritățile au fost anunțate oficial de Administrația Națională a Penitenciarelor, iar verificările erau deja în desfășurare.

„În această dimineață am fost sesizați de către ANP cu privire la faptul că bărbatul de 46 de ani nu s-a mai întors în penitenciar. Fac precizarea că, la acel moment, colegii de la Poliția Voluntari făceau verificări cu privire la prezența lui în spațiul extern, adică în afara penitenciarului. El a fost pus în libertate, i s-a permis o învoire în ziua de 23, vineri. S-a prezentat la sediul Poliției Voluntari tot vineri, a semnat cu privire la această activitate procedurală. Imediat după sesizarea de la ANP am declanșat procedura de urmărire”, a spus Despescu.

Potrivit secretarului de stat, una dintre pistele principale urmărite acum este că Atas ar fi plecat din țară, cel mai probabil spre Turcia. Informația vine după discuțiile purtate de polițiști cu fosta soție a bărbatului.

“Regele veiozelor” a evadat din penitenciar

Încarcerat în Penitenciarul Rahova pentru 22 de ani și 10 luni, după ce Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, în 2017, Abdullah Atas,un cetățean de naționalitate turcă, încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, nu a mai revenit în penitenciar, după ce a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026.

Bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar în această dimineață, însă nu a mai apărut, iar în jurul orei 10 a fost pornită alarma pentru căutarea acestuia. În aceste momente, bărbatul este dat în urmărire generală, după ce au fost demarate verificări la domiciliul acestuia, însă fără a fi găsit.

La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar.

Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit.

Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, se arată comunicatul emis de autorități.

În momentul părăsirii penitenciarului, bărbatul purta o geacă albastră, blugi și un hanorac.

În momentul părăsirii penitenciarului, bărbatul purta o geacă albastră, blugi și un hanorac.

Abdullah Atas, închis după ce l-a omorât pe Gheorghe Ionescu în 2015

Abdullah Ataș se află în spatele gratiilor după ce, în anul 2015, l-a călcat cu mașina pe polițistul Gheorghe Ionescu, supranumit ”Dulăul de la Rutieră”, iar medicii, din nefericire, nu i-au mai putut salva viața. Accidentul a avut loc în data de 2 august 2015, în jurul orei 03.30, în zona intersecţiei Străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera. ”Dulăul” se afla în zonă împreună cu alţi agenţi, pentru un control în trafic și, potrivit procurorilor, i-a făcut semn lui Abdullah Ataş să oprească.

Inițial, bărbatul s-a conformat și a încetinit, însă în momentul în care a ajuns în dreptul polițistului a apăsat pedala de accelerație şi l-a lovit. Poliţistul a rămas pe capotă aproximativ 400 de metri, apoi a fost aruncat pe şosea.

În urma cercetărilor s-a stabilit că ”Regele veiozelor” avea o alcoolemie de 1,65 şi mergea cu o viteză de 180 – 200 km/h. După ce l-a lovit pe agent, Ataş a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins la scurt timp.

AUTORUL RECOMANDĂ

A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș

EXCLUSIV | Turcul care l-a ucis pe ”Dulăul de la Rutieră” vrea regim de detenție semideschis. Ce legătură are Patriarhul Daniel cu motivul invocat

EXCLUSIV | Condamnat la aproape 23 de ani de închisoare, milionarul turc care l-a omorât pe ”Dulăul de la Rutieră” vrea să fie transferat în Turcia. Cum și-a motivat solicitarea și ce au decis judecătorii

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Victimele lui Dani Mocanu atacă sentința definitivă cu recurs în casație. Avocat: “Inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal”
05:00, 25 Jan 2026
Victimele lui Dani Mocanu atacă sentința definitivă cu recurs în casație. Avocat: “Inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal”
FLASH NEWS Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
21:08, 23 Jan 2026
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
CONTROVERSĂ Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
17:25, 23 Jan 2026
Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
ACUZAȚII Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei
11:16, 23 Jan 2026
Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei
EXCLUSIV Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
05:00, 23 Jan 2026
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
FLASH NEWS CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție
19:39, 22 Jan 2026
CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu-pilot fără precedent în Marea Britanie privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
CONTROVERSĂ Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova
20:05
Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova
NEWS ALERT Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
20:05
Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
19:19
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
ARCMEDIA, liderul absolut al internetului din România. Peste 8,7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
19:13
ARCMEDIA, liderul absolut al internetului din România. Peste 8,7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
COMUNICAT (P) Jocurile de browser – divertisment online simplu, rapid și accesibil
19:07
(P) Jocurile de browser – divertisment online simplu, rapid și accesibil

Cele mai noi

Trimite acest link pe