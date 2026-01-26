La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu dezvăluie unde ar fi fugit „Regele Veiozelor”. Ce ia în calcul Poliția

La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat că Poliția ia serios în calcul varianta ca Abdullah Atas, deținut condamnat definitiv pentru omor, să fi părăsit România pentru Turcia, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova din permisie. În acest moment, bărbatul este dat în urmărire generală.
„Într-un procent mare, luăm în calcul că a plecat din România, că a plecat în Turcia, și vă spun de ce: pentru că astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis, cu ocazia discuțiilor cu fosta soție, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetățean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, spune Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.
Bogdan Despescu a explicat că autoritățile au fost anunțate oficial de Administrația Națională a Penitenciarelor, iar verificările erau deja în desfășurare.
„În această dimineață am fost sesizați de către ANP cu privire la faptul că bărbatul de 46 de ani nu s-a mai întors în penitenciar. Fac precizarea că, la acel moment, colegii de la Poliția Voluntari făceau verificări cu privire la prezența lui în spațiul extern, adică în afara penitenciarului. El a fost pus în libertate, i s-a permis o învoire în ziua de 23, vineri. S-a prezentat la sediul Poliției Voluntari tot vineri, a semnat cu privire la această activitate procedurală. Imediat după sesizarea de la ANP am declanșat procedura de urmărire”, a spus Despescu.
Potrivit secretarului de stat, una dintre pistele principale urmărite acum este că Atas ar fi plecat din țară, cel mai probabil spre Turcia. Informația vine după discuțiile purtate de polițiști cu fosta soție a bărbatului.
Încarcerat în Penitenciarul Rahova pentru 22 de ani și 10 luni, după ce Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, în 2017, Abdullah Atas,un cetățean de naționalitate turcă, încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, nu a mai revenit în penitenciar, după ce a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026.
Bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar în această dimineață, însă nu a mai apărut, iar în jurul orei 10 a fost pornită alarma pentru căutarea acestuia. În aceste momente, bărbatul este dat în urmărire generală, după ce au fost demarate verificări la domiciliul acestuia, însă fără a fi găsit.
”La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar.
Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit.
Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, se arată comunicatul emis de autorități.
Abdullah Ataș se află în spatele gratiilor după ce, în anul 2015, l-a călcat cu mașina pe polițistul Gheorghe Ionescu, supranumit ”Dulăul de la Rutieră”, iar medicii, din nefericire, nu i-au mai putut salva viața. Accidentul a avut loc în data de 2 august 2015, în jurul orei 03.30, în zona intersecţiei Străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera. ”Dulăul” se afla în zonă împreună cu alţi agenţi, pentru un control în trafic și, potrivit procurorilor, i-a făcut semn lui Abdullah Ataş să oprească.
Inițial, bărbatul s-a conformat și a încetinit, însă în momentul în care a ajuns în dreptul polițistului a apăsat pedala de accelerație şi l-a lovit. Poliţistul a rămas pe capotă aproximativ 400 de metri, apoi a fost aruncat pe şosea.
În urma cercetărilor s-a stabilit că ”Regele veiozelor” avea o alcoolemie de 1,65 şi mergea cu o viteză de 180 – 200 km/h. După ce l-a lovit pe agent, Ataş a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins la scurt timp.
