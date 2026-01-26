Prima pagină » Știri externe » „Dacă cineva crede că UE sau Europa se poate apăra pe cont propriu fără SUA, visează”. Care sunt avertismentele secretarului general NATO

26 ian. 2026, 18:38, Știri externe
„Dacă crede cineva că UE sau Europa întreagă poate să se apere pe cont propriu fără SUA, continuați să visați. Nu puteți”, a avertizat secretarul general al NATO Mark Rutte într-o conferință din cadrul Parlamentului European.

Cu toate că președintele Trump este în conflict aprins cu mai mulți lideri europeni după ultimele sale declarații despre anexarea Groenlandei și amenințările cu creșterea tarifelor, Mark Rutte face apel la calm și reamintește că existența NATO se datorează Statelor Unite pentru a nu mai repeta greșeala de a nu se mai implica în Europa, rezultând declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.

„Avem nevoie unii de alții. SUA au nevoie de NATO pentru a preveni greșelile de după Primul Război Mondial, greșeala de a nu se implica în Europa. Și mai e cursa înarmării.  SUA trebuie să securizeze Arcticul, trebuie să securizeze Atlanticul și trebuie să securizeze Europa”, a adăugat secretarul general al NATO.

Mark Rutte: Statele contribuie cu 2% la apărare datorită lui Trump

Rutte a spus că președintele american Donald Trump face multe lucruri bune.

Obiectivul de 2% atins de toate statele membre NATO nu s-ar fi întâmplat niciodată fără Trump. Italia cheltuie mai mulți bani pe apărare datorită președintelui Trump. Cred că Trump este foarte important pentru NATO. Este foarte dedicat către NATO. ”, a mai adăugat șeful alianței nord-atlantice.

Mark Rutte: Cred că Trump își apreciază aliații

Mark Rutte a tratat și subiectul tensiunilor aprinse dintre Trump și mai mulți lideri europeni după ce liderul de la Casa Albă a mininalizat contribuția armatelor aliate în războiul din Afganistan.

Premierul britanic Keir Starmar și prim-ministra italiană Giorgia Meloni l-au criticat pe președinte pentru că a discreditat pierderile și eforturile trupelro aliate care au răspuns la activarea Articolului 5 al NATO de către SUA după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001.

„Cred că America apreciază toate eforturile făcute în Afganistan și recunoaște pierderile aliaților non-americani”, a spus Rutte.

Mark Rutte: Trebuie să ne concentrăm pe Ucraina

Secretarul NATO susține că toate statele membre ale alianței trebuie să acorde sprijin industirie de apărare, care a devenit „vitală”. El mai spune că Ucraina n-ar fi rezistat fără sprijinul din partea SUA.

„Vă rog, concentrați-vă pe Ucraina întâi. Știm cu toții că fără influxul de armament din SUA, Ucraina nu va mai putea să lupte. La propriu”.  

Sursa Foto: Mediafax Foto

