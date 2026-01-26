Prima pagină » Actualitate » Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine

Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine

26 ian. 2026, 17:41, Actualitate
Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine

ANSVSA a emis un comunicat oficial cu privire la ultimele controalele efectuate, care au vizat unități de panificație, patiserii și unități de morărit. În urma verificărilor, au fost aplicate 112 avertismente și 429 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.008.700 de lei.

Potrivit comunicatului publicat, au fost emise 30 de Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și 4 Ordonanțe de Interzicere a Activității. De asemenea, au fost retrase de la comercializare peste 238 de kg de produse alimentare, care au fost dirijate către neutralizare.

1.500 de controale, 35 de unități închise. Amenzi în valoare totală de 4.008.700 de lei

Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și pe consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate în situațiile în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau atunci când au fost identificate riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

Verificările au urmărit aspecte esențiale, precum:

întreținerea și igienizarea corectă a spațiilor de manipulare a produselor alimentare;
condițiile de prelucrare și depozitare a materiilor prime și a produselor finite;
respectarea cerințelor de înregistrare, autorizare și funcționare;
trasabilitatea, etichetarea și controlul dăunătorilor;
implementarea procedurilor HACCP și a programelor de autocontrol”.

”Principalele neconformități identificate au inclus:

neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spații, ustensile/utilaje, paviment, manipulare, protecții împotriva insectelor, acțiuni DDD, mucegai, substanțe dezinfectante, prezență insecte etc.);
neconformități privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentație, proceduri);
neconformități legate de produse (etichetare, ambalare, modificări organoleptice, buletine de analiză);
neconformități documentare (documente, trasabilitate);
neconformități privind personalul (stare de sănătate neatestată, fișe de aptitudini, echipament de protecție).
În cadrul controalelor au fost prelevate 175 de probe pentru analize de laborator, conform Programului de supraveghere și control, pentru verificarea conformității produselor alimentare și a respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, aditivi, contaminanții și alte substanțe interzise”, se arată în comunicatul emis.

AUTORUL RECOMANDĂ

AMEPIP începe controale-fulger la peste 800 de companii de stat. Agenția va verifica dacă sunt respectate procedurile de selecție în instituțiile publice

Controale la METROREX/Ciprian Șerban: „Sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control MTI, 24 de inspectori ASFR și 6 inspectori ITM București”

Recomandarea video

Citește și

OPINIE CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință”
17:34
CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință”
RETAIL Încă un lanț de magazine părăsește definitiv România. Anunțul oficial al companiei
17:17
Încă un lanț de magazine părăsește definitiv România. Anunțul oficial al companiei
SCANDALOS Înainte de a-l ucide pe Mario, suspecții au desfigurat în bătaie un alt tânăr. Plângerea depusă la poliție, retrasă la presiunea părinților făptașilor
16:44
Înainte de a-l ucide pe Mario, suspecții au desfigurat în bătaie un alt tânăr. Plângerea depusă la poliție, retrasă la presiunea părinților făptașilor
TRAGEDIE Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină
16:13
Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină
FLASH NEWS România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
16:07
România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
ULTIMA ORĂ Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical
16:07
Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Logoterapia – 15 principii care te pot ajuta să găsești sens în situații limită din viață
RĂZBOI Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
17:57
Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
SCANDAL Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
17:42
Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
INEDIT Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
17:10
Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
EXCLUSIV Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicușor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?”
17:06
Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicușor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”
16:43
Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”
CONTROVERSĂ Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, dă de pământ cu Zelenski: „Și are tupeul să se plângă?”. Îl somează să semneze pacea
16:36
Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, dă de pământ cu Zelenski: „Și are tupeul să se plângă?”. Îl somează să semneze pacea

Cele mai noi

Trimite acest link pe