Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine

ANSVSA a emis un comunicat oficial cu privire la ultimele controalele efectuate, care au vizat unități de panificație, patiserii și unități de morărit. În urma verificărilor, au fost aplicate 112 avertismente și 429 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.008.700 de lei.

Potrivit comunicatului publicat, au fost emise 30 de Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și 4 Ordonanțe de Interzicere a Activității. De asemenea, au fost retrase de la comercializare peste 238 de kg de produse alimentare, care au fost dirijate către neutralizare.

1.500 de controale, 35 de unități închise. Amenzi în valoare totală de 4. 008.700 de lei

Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și pe consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate în situațiile în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau atunci când au fost identificate riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

”Verificările au urmărit aspecte esențiale, precum:

întreținerea și igienizarea corectă a spațiilor de manipulare a produselor alimentare;

condițiile de prelucrare și depozitare a materiilor prime și a produselor finite;

respectarea cerințelor de înregistrare, autorizare și funcționare;

trasabilitatea, etichetarea și controlul dăunătorilor;

implementarea procedurilor HACCP și a programelor de autocontrol”.

”Principalele neconformități identificate au inclus:

neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spații, ustensile/utilaje, paviment, manipulare, protecții împotriva insectelor, acțiuni DDD, mucegai, substanțe dezinfectante, prezență insecte etc.);

neconformități privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentație, proceduri);

neconformități legate de produse (etichetare, ambalare, modificări organoleptice, buletine de analiză);

neconformități documentare (documente, trasabilitate);

neconformități privind personalul (stare de sănătate neatestată, fișe de aptitudini, echipament de protecție).

În cadrul controalelor au fost prelevate 175 de probe pentru analize de laborator, conform Programului de supraveghere și control, pentru verificarea conformității produselor alimentare și a respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, aditivi, contaminanții și alte substanțe interzise”, se arată în comunicatul emis.

AUTORUL RECOMANDĂ