Raed Arafat anunță achiziția unui tren de transport răniți, dar și a altor echipamente de apărare civilă

26 ian. 2026, 18:38, Actualitate
Raed Arafat a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Palatul Victoria, ce echipamente noi vor fi achiziționate pentru a îmbunătăți protecția civilă. Printre ele se numără ambulanțe mai moderne, un tren pentru a transporta răniții, generatoare, însă și drone pentru stingerea incendiilor, relatează Mediafax.

„Deci, suma care este alocată protecției civile, apărării civile este de aproximativ 900 de milioane de euro. Și pot să spun că România este una dintre foarte puține țări care beneficiază de programul SAFE, care a inclus partea de protecție civilă în beneficiarii programului”, a declarat Raed Arafat, secretar de stat în MAI.

Noi echipamente pentru protecția civilă, achiziționate de România

Printre echipamentele care urmează să fie achiziționate se numără autospeciale de transport personal și multiple victime, cu o capacitate de transport a nouă răniți în stare critică, un tren de intervenție și transport pentru calea ferată, va putea transporta 200-300 de pacienți, avioane pentru transportul de victime cu rol multiplu de transport, ce vor putea fi folosite și la materiale sau personal, căutare și salvare în cazul incendiilor de pădure.

Raed Arafat a folosit ca exemplu Turcia, atunci când s-a referit la trenul destinat transportului de pacienți, caz în care a fost nevoie de transportul unui număr mai mare de victime.

Se vor mai achiziționa șapte elicoptere din categoria mediu-greu,  dintre care trei vor fi destinate ordinii publice și patru destinate protecție și apărări civile, care au capacitate de „multirol”, reușind să transporte victime multiple, dar și să participe la intervenții precum stingerea incendiilor sau desfășurarea misiunilor de căutare și salvare. Alte cinci de nivel ușor-mediu pentru transportul medical, cu o capacitate de minim două persoane, comparativ cu cele ușoare, care sunt deja în uz.

Echipamentele achiziționate sunt de tip „dual use”, adică pot fi folosite în industria de Apărare, dar și ca răspuns în cadrul intervențiilor de urgențe civile.

„Conceptul nostru de intervenție sau de dotare este de «all hazard, all risk approach». Adică pentru orice situație care poate să producă un impact sau anumite consecințe, echipamentele pe care le luăm pot fi folosite în mai mult decât una singură, a declarat Raed Arafat. 
