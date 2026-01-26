Prima pagină » Actualitate » CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință”

CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință”

26 ian. 2026, 17:34, Actualitate
CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul.

CTP a reacționat după ce doctorul în fizică al Universității Cornell, americanul Michael Guillén, a vorbit despre locația lui Dumnezeu și la ce distanță se află de Pământ.

Fostul fizician de la Harvard a susținut că ar cunoaște locația lui Dumnezeu, iar cu aceste declarații a stârnit o serie de controverse în spațiul public, printre care și CTP.



„Breaking News. Absolvent de UCLA, doctor în fizică al Universității Cornell, americanul Michael Guillén ne spune el că Dumnezeu se află la 439 miliarde de trilioane de kilometri distanță de Pământ. Această limită, de la care lumina nu mai ajunge la noi, este numită de Guillén „orizont cosmic”. Ce este dincolo? „Cele mai bune observații astronomice – și teoria relativității speciale și generale ale lui Einstein – arată că timpul se oprește la Orizontul Cosmic. Acolo, «sus», în spațiul profund, profund, profund, nu există trecut, prezent sau viitor. Spre deosebire de timp însă, spațiul continuă să existe dincolo de Orizontul Cosmic. Ceea ce înseamnă că spațiul ascuns de Dincolo este locuibil, chiar dacă doar de lumină și ființe de lumină”.”, și-a început CTP mesajul.

CTP l-a numit șarlatan pe fostul fizician, pentru declarația controversată.

„E vorba mai degrabă de un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință. Acestea sunt cele mai nocive. Câtă vreme rămâne separată de știință, religia are tot dreptul să existe și să fie practicată. A folosi însă limbajul și datele științei pentru a valida religia, este o farsă intelectuală penală. Basmagoria de mai sus a fost emisă, nu întâmplător, la Fox News”, a precizat CTP, pe pagina sa de Facebook.

Jurnalistul a precizat că prea multă rațiune în rândul oamenilor strică, iar mulți cred în spusele doctorului în fizică.

„Ar trebui să râd. Dar nu pot. Pentru că știu bine că există mulți, înspăimântător de mulți oameni care cumpără așa ceva. Rațiunea nu va putea fi despărțită niciodată de credința oarbă, întemeiată pe nimic. Omul este o ființă rațională, însă, în aceeași măsură, omul este o ființă irațională. Și, la urma urmelor, doamnelor și domnilor cititori, nu cumva prea multă rațiune strică?”, a mai punctat CTP.

