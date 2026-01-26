Încă un lanț de magazine părăsește definitiv România. Anunțul oficial al companiei

Spar, grupul austriac de retail, are are sediul în Salzburg, a renunțat total la filiala sa de retail Sportiv, Hervis. În perioada 2023-2024, Hervis a acumulat pierderi uriașe, de pse 100 de milioane de euro. Doar în anul 2023, deficitl, cu tot cu pierderi, s-a ridicat la 64 de milioane de euro, iar un an mai târziu a fost de 43 de milioane de euro, relatează Profit.ro.

Hans Reisch, directorul general al Spar, anunțase că urmează să se ia ”alte decizii”, în ceea ce privește viitorul retailerului de articole sportive. Acum, Sven Voth, noul proprietar, a fondat lanțul de articole sportive Snipes în 1998, în care Deichmann a achiziționat ulterior o participație.

Hervis părăsește definitiv România. Anunțul oficial al companiei

Noul proprietar urmează să preia toate cele 134 de spații Hervis din Austria, Slovenia, Croația și Bavaria, la pachet cu toți angajații. De exemplu, în Austria numărul de angajați este în jur de 1.360 persoane, relatează sursa citată.

A fost anunțat că magazinele vor începe tranziția spre imaginea Sports Direct în 2026, iar asta va aduce noi mărci și va servi o gamă mai largă de nevoi ale clienților. „Noul proprietar va prelua magazinele și angajații și va asigura continuitatea afacerii. Pe lângă gama obișnuită, clienții vor putea găsi și mărci noi, odată cu începerea transformării în 2026”, spune directorul general al Hervis, Balázs Dalnoki.

Totuși, magazinele urmează să fie reamenajate începând cu 2026 și vor trece treptat la marca Sports Direct. Această tranzacția vizează 49 de magazine în România și 29 de magazine în Ungaria, angajații Hervis din cele două țări urmând să fie preluați de noul proprietar.

“Piețele orientate spre modă din Ungaria și România s-au îndepărtat de afacerea noastră principală. Odată cu vânzarea Hervis România și Hervis Ungaria, ne concentrăm toată energia pe consolidarea profilului pe piețele noastre principale din Austria, Slovenia și Croația”, spune Ulrich Hanfeld, directorul general al Hervis.

Hervis a avut în 2024, în România, cu 558 angajați, afaceri de 342,5 milioane lei, în ușoară scădere față de anul precedent, și o pierdere de 41,3 milioane lei, mai mare cu 74%, arată datele analizate de sursa citată. Ultimul an pentru care a raportat profit a fost 2019. De altfel, pentru 2024 au fost raportate datorii de 135,4 milioane lei, în scădere de la 153,8 milioane lei.

