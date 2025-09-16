De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara

Perioada concediilor de vară s-a încheiat, dar pentru sute de mii de angajați români aceasta a trecut aproape neobservată. Conform unui studiu recent, aproximativ o treime dintre angajați nu reușesc să-și ia toate zilele de concediu la care au dreptul, iar motivele sunt multiple și îngrijorătoare.

Cel mai frecvent motiv invocat de angajați este faptul că nu există cine să le țină locul în timpul absenței, notează Știrile Kanal D.

„Nu poți să-ți iei concediu pentru că nu are cine să facă rapoartele sau să preia sarcinile tale”, povestesc mulți dintre cei care încearcă să-și ia zile libere.

Această situație este mai frecventă în firmele mici, cu personal redus și fără protocoale clare pentru gestionarea concediilor.

Mulți angajați aleg să-și păstreze zilele libere pentru anul următor, în speranța că vor găsi un moment mai potrivit pentru a le folosi. Totuși, această amânare poate duce la acumularea unui număr mare de zile nefolosite.

Un exemplu este o angajată care a adunat peste 30 de zile de concediu în cinci ani. În unele cazuri, zilele nefolosite se pot transforma în compensații financiare, la încetarea contractului de muncă, însă acest lucru nu este o regulă generală.

Specialiștii atrag atenția asupra importanței unui echilibru sănătos între muncă și viața personală. Fără pauze și perioade de odihnă, productivitatea angajaților scade, iar stresul acumulat poate afecta negativ atât sănătatea, cât și performanțele profesionale.

Weekend-urile nu sunt întotdeauna suficiente pentru recuperare, deoarece mulți nu reușesc să se deconecteze complet de la muncă. Conform unui studiu Plac C, unul din cinci angajați nu și-a folosit deloc concediul în primele opt luni ale anului.

Majoritatea românilor pleacă în vacanță o singură dată pe an, pe timpul verii, iar doar o parte mai mică aleg să călătorească și în sezonul rece.

Un procent de 12% iau în considerare destinația mai mult decât anotimpul pentru planificarea concediului.