De ce s-a întors Keo în România după ce a locuit ani de zile în Elveția. ”Nu știam că avea să funcționeze așa bine”

Keo a explicat care a fost motivul pentru care s-a întors în România după ce foarte mulți ani a locuit în Elveția.



Keo s-a mutat cu părinții săi în Elveția în anul 1986, unde a stat aproape 20 de ani. Artistul s-a întors în România în anul 2005, atunci când a cucerit publicul din țara natală cu piesa ”Azi pleci, mâine vii”.

La emisiunea ”Vacanță de vedetă”, de la Antena Stars, Keo a vorbit despre Elveția, dar și despre motivul care l-a determinat să revină în România.

De ce s-a întors Keo în România după ce a locuit ani de zile în Elveția. ”Nu-mi propusesem să revin în România, să mă mut înapoi”

”Elveția este o țară frumoasă și spectaculoasă din multe puncte de vedere, oferă niște locuri impresionante, natura este genială. […] Pentru mine, Geneva, eu locuind acolo, este cel mai frumoș oraș. Are lacul acela superb, este de neratat. […] Cam totul este de văzut. Este o țară mică, dar oferă la fiecare colț oportunități. […] E o țară scumpă, dar merită”, a spus Keo, potrivit spynews.ro.

”Nu-mi propusesem să revin în România, să mă mut înapoi. A fost o încercare cu muzica. Eu am făcut muzică mereu, dar nu știam că avea să funcționeze așa bine. Nu știam că din prima voi avea un asemenea hit care să mă pună pe harta muzicii în România. M-a luat prin surprindere”, a adăugat artistul.

Keo are o fetiță cu Misty

Misty formează o familie fericită alături de Keo și de copilul lor. În luna decembrie a anului 2017, Misty, partenera de viață a muzicianului Keo, a adus-o pe lume pe fetița cuplului, Arya Violette.

Misty, pe numele său real Alexandra Pavel, este cea alături de care Keo și-a format o familie după despărțirea cu scandal de cântăreața Andreea Bălan. Deși formează un cuplu de câțiva ani, Misty și Keo nu sunt căsătoriți.