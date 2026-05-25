CSM acuză: Creșterea constantă a încărcăturii instanțelor înseamnă o presiune tot mai mare asupra magistraților
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atrage atenția că numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce recrutarea de magistrați este blocată de aproape 2 ani, iar deficitul de personal persistă. Instituția avertizează că această situație pune o presiune tot mai mare asupra sistemului judiciar și poate afecta eficiența actului de justiție.

CSM arată că, deși numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor a crescut semnificativ față de anul trecut, sistemul judiciar își menține nivelul de performanță. Are o rată de soluționare de peste 102%, în pofida unui deficit major de judecători, grefieri și asistenți ai judecătorilor.

„În timp ce volumul cauzelor aflate pe rolul instanțelor în toate fazele procesuale a crescut cu 11% față de anul trecut în aceeași perioadă, concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani, iar resursele de personal din sistemul judiciar rămân insuficiente.

Creșterea constantă a încărcăturii instanțelor înseamnă o presiune tot mai mare asupra magistraților și personalului auxiliar, cu impact direct asupra capacității administrative a sistemului judiciar de a îndeplini actul de justiție.

La 22 mai 2026 erau deja înregistrate pe rolul instanțelor 2.389.004 dosare în toate fazele procesuale, în timp ce anul trecut în aceeași perioadă volumul cauzelor era de 2.155.793 de dosare.

În condițiile unui deficit de peste 800 de judecători, 4874 de grefieri și 712 asistenți ai judecătorului, performanța instanțelor judecătorești se menține aceeași, cu o rată de soluționare actuală de 102,2%, în linie cu rata de soluționare din 2025 care în aceeași perioadă a fost de 102,4%.

CSM se află în faza finală de elaborare a unui mecanism de gestionare a cauzelor în funcție de capacitatea reală a instanțelor, care să regleze realizarea actului de justiție în condițiile unui deficit major de personal, ce implică un efort foarte mare al magistraților și personalului auxiliar în funcție, și al volumului de activitate în continuă creștere.

Mecanismul elaborat va oferi previzibilitate și transparență cetățenilor cu privire la durata procedurilor judiciare în faza de judecată”, transmite CSM pe Facebook.

Mesajul Consiliului Superior al Magistraturii

