Prima pagină » Actualitate » Femeie găsită moartă într-un apartament din Iași. Anchetă după ce s-a descoperit că victima avea plăgi înjunghiate

Femeie găsită moartă într-un apartament din Iași. Anchetă după ce s-a descoperit că victima avea plăgi înjunghiate

Femeie găsită moartă într-un apartament din Iași. Anchetă după ce s-a descoperit că victima avea plăgi înjunghiate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O femeie în vârstă de 69 de ani a fost găsită fără viață într-un apartament din Iași, iar primele informații indică faptul că victima prezenta mai multe plăgi înjunghiate. Descoperirea a fost făcută pe strada Plăieșilor, unde au intervenit de urgență echipajele SMURD.

Echipajele medicale au găsit victima fără semne vitale

Potrivit informațiilor transmise de autorități, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața femeii.

„SMURD a fost la o femeie decedată, 69 ani, pe strada Plăieșilor, etajul 4. Plagi înjunghiate. Deces instalat, fără indicație de intervenție chirurgicală”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași.

Poliția a deschis o anchetă

Cazul este acum în atenția anchetatorilor, care încearcă să stabilească în ce condiții s-a produs tragedia și cine se face responsabil de moartea femeii. Polițiștii urmează să audieze persoane apropiate victimei și să analizeze probele ridicate din apartament.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
UTILE De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
13:30
De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
INFRASTRUCTURĂ Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
13:24
Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
EMISIUNI Vali Pistolaru, de la luptător la bodyguardul lui Mike Tyson: „Nu am pus accent pe bani, a contat simplul fapt că eram în preajma lui”
13:00
Vali Pistolaru, de la luptător la bodyguardul lui Mike Tyson: „Nu am pus accent pe bani, a contat simplul fapt că eram în preajma lui”
MEDIU Peste 200 de forțe de ordine, trimise la Sintești. Descinderi la mafia deşeurilor ilegale. Diana Buzoianu: „Una dintre cele mai mari acțiuni”
12:37
Peste 200 de forțe de ordine, trimise la Sintești. Descinderi la mafia deşeurilor ilegale. Diana Buzoianu: „Una dintre cele mai mari acțiuni”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii

Cele mai noi

Trimite acest link pe