Femeie găsită moartă într-un apartament din Iași. Anchetă după ce s-a descoperit că victima avea plăgi înjunghiate

O femeie în vârstă de 69 de ani a fost găsită fără viață într-un apartament din Iași, iar primele informații indică faptul că victima prezenta mai multe plăgi înjunghiate. Descoperirea a fost făcută pe strada Plăieșilor, unde au intervenit de urgență echipajele SMURD.

Echipajele medicale au găsit victima fără semne vitale

Potrivit informațiilor transmise de autorități, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața femeii.

„SMURD a fost la o femeie decedată, 69 ani, pe strada Plăieșilor, etajul 4. Plagi înjunghiate. Deces instalat, fără indicație de intervenție chirurgicală”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași.

Poliția a deschis o anchetă

Cazul este acum în atenția anchetatorilor, care încearcă să stabilească în ce condiții s-a produs tragedia și cine se face responsabil de moartea femeii. Polițiștii urmează să audieze persoane apropiate victimei și să analizeze probele ridicate din apartament.

