Femeie găsită moartă într-un apartament din Iași. Anchetă după ce s-a descoperit că victima avea plăgi înjunghiate

O femeie în vârstă de 69 de ani a fost găsită fără viață într-un apartament din Iași, iar primele informații indică faptul că victima prezenta mai multe plăgi înjunghiate. Descoperirea a fost făcută pe strada Plăieșilor, unde au intervenit de urgență echipajele SMURD.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața femeii.
„SMURD a fost la o femeie decedată, 69 ani, pe strada Plăieșilor, etajul 4. Plagi înjunghiate. Deces instalat, fără indicație de intervenție chirurgicală”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași.
Cazul este acum în atenția anchetatorilor, care încearcă să stabilească în ce condiții s-a produs tragedia și cine se face responsabil de moartea femeii. Polițiștii urmează să audieze persoane apropiate victimei și să analizeze probele ridicate din apartament.
AUTORUL RECOMANDĂ