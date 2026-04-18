De ce să pui săculeți cu lavandă în dulapurile cu haine, în luna aprilie. La ce ajută, de fapt

Te-ai gândit vreodată de ce ar trebui să așezi câțiva săculeți cu lavandă în dulapurile cu haine, primăvara aceasta? Specialiștii ar recomanda ca acești săculeți să fie puși printre articolele vestimentare chiar din luna aprilie. Scopul central este de a scăpa, de fapt, de o problemă.

Se cunoaște faptul că lavanda poate fi o plantă repugnantă pentru diverse insecte. Și de această dată, planta poate fi folosită pentru a alunga moliile din dulapuri, primăvara aceasta. Un alt scop este să ofere o mireasmă plăcută în interiorul dulapurilor.

De ce să pui lavandă în dulap, printre haine?

Primăvara a sosit și, odată cu ea, întreaga natură revine la viață. Încă de la începutul lunii aprilie pot apărea molii. Mediul cald este ideal pentru eclozarea larvelor, ceea ce înseamnă că aceste insecte pot crea neplăceri în garderoba ta. Acestea pot fi prezente printre haine până în luna august, spun specialiștii, însă există câteva moduri de a le combate.

De reținut faptul că larvele moliilor se hrănesc cu fibre naturale (lână, mătase, cașmir) pentru a putea supraviețui. De cele mai multe ori pot face pagube, însă există o șansă să le ții la distanță. Lavanda poate fi o soluție, potrivit specialiștilor. Ar fi ideal să se adauge săculeți din material textil cu lavandă uscată și câteva picături de ulei esențial de lavandă, arată Express.co.uk.

Ce spune un expert

Săculeții cu lavandă introduși în dulapurile cu haine reprezintă un factor de descurajare natural. Va ține moliile la distanță, modalitatea fiind chiar mai ieftină. Chris Hutton, expert în depozitare la Adams SelfStore, a vorbit despre această problemă.

„Mulți oameni nu își dau seama că moliile sunt deja acolo de ceva vreme. Până când observi găuri în haine, problema devine tot mai mare. Imediat ce temperatura începe să crească, ouăle încep să eclozeze. Atunci dulapurile, sertarele și acele zone trecute cu vederea din casă devin brusc locuri ideale pentru molii.

Mulți oameni nu iau în considerare lavanda, dar este incredibil de eficientă. Nu este vorba doar despre miros. De fapt, ajută la împiedicarea moliilor să identifice locuri unde să-și depună ouăle. Moliile caută anumite mirosuri atunci când aleg locul unde să depună ouă. Lavanda maschează aceste mirosuri, așa că le este mult mai greu să se stabilească.

Moliile tind să vizeze zonele neperturbate, așa că este important să ne gândim dincolo de dulapuri. Cutiile de depozitare, dulapurile, mobilierul tapițat, chiar și bucătăriile pot fi toate în pericol dacă nu ești atent. „Moliile de cămară sunt o altă problemă frecventă în această perioadă a anului. Păstrarea alimentelor sigilate este esențială, dar folosirea lavandei în apropiere poate ajuta la reducerea șanselor de apariție a acestora”, a spus Chris Hutton.

