Ce tip de mâncare ar trebui să evite persoanele care lucrează în tura de noapte, potrivit unui medic nutriționist

Andrea Celis, nutriționist la Olympia QuirónSalud, relevă ce fel de alimente sau ce dietă ar trebui să urmeze persoanele care lucrează în tura de noapte. De altfel, ea susține că există și un anumit tip de mâncare care ar trebui evitat, mai ales după orele lucrate în timpul nopții. Vezi mai jos detaliile.

Persoanele care lucrează în ture de noapte nu sunt nevoite să urmeze o dietă specială. Însă, potrivit medicului nutriționist, există câteva aspecte care ar trebui luate în considerare. Nutriționistul a oferit o serie de explicații, potrivit Larazon.es.

Ce alimente să consumi atunci când lucrezi în tura de noapte

„Nu este nevoie să urmeze o dietă specială ca atare. Persoanele care lucrează în ture de noapte ar trebui să își bazeze alimentația pe un model sănătos, cum ar fi dieta mediteraneană. Să încerce să mențină un program alimentar regulat. Mâncatul seara poate agrava răspunsul glicemic, iar turele de noapte prelungesc adesea fereastra de masă și scurtează perioada de post peste noapte, ceea ce poate duce la dezechilibre metabolice.

În mod ideal, ar trebui să mănânce o masă principală consistentă înainte de tură, să aibă o gustare mică în timpul zilei, dacă este necesar, și să evite mesele copioase în primele ore ale dimineții”, a spus medicul nutriționist.

Ce ar fi indicat să facă persoanele care lucrează în ture de noapte

De altfel, ar trebui evitată mâncarea de tip fast-food, mai ales după ce se încheie tura de noapte.

„Dacă nu ai nimic pregătit, când ajungi acasă obosit sau nu există alte opțiuni disponibile, cel mai ușor lucru de făcut este să apelezi la fast-food sau la produse nesănătoase. În plus, una dintre principalele probleme ale muncii de noapte este că la acele ore există de obicei mai puțin acces la opțiuni sănătoase, mai multă oboseală și o tendință mai mare de a mânca „orice este disponibil”, care este adesea bogat în zahăr, grăsimi și sare.

De aceea, planificarea meselor este unul dintre cele mai utile instrumente. Pregătirea mâncării și aducerea gustărilor de acasă reduce semnificativ dependența de automate de vânzare, fast-food sau produse de patiserie”, a spus nutriționistul.

Ce alimente pot fi consumate

Medicul nutriționist a menționat și câteva dintre alimentele care ar putea fi consumate, peste noapte, la muncă. Acestea ar trebui să fie bogate în fibre, proteine și chiar și carbohidrați de calitate. Printre aceste opțiuni se numără: iaurt cu fructe și nuci; pâine integrală, brânză proaspătă, curcan; hummus cu morcov, chiftele cu orez porumb sau leguminoase și curcan; sandviș cu unt de arahide și felii de curcan.

Alimente care ar trebui eliminate:

  • Produse de patiserie;
  • Gustări prăjite;
  • Batoane de ciocolată;
  • Fursecuri;
  • Băuturi răcoritoare;
  • Băuturi energizante zaharoase;
  • Alimente ultraprocesate, cu un conținut foarte ridicat de zahăr, grăsimi saturate și sare.

De altfel, nutriționistul atrage atenția și asupra hidratării.

„Hidratarea influențează oboseala, atenția și performanța cognitivă, ceea ce este relevant în special pentru lucrătorii din tura de noapte, care încep deja cu o somnolență mai mare și o alertă mai scăzută. Deshidratarea, chiar și moderată, poate afecta atenția și poate crește senzația de oboseală”, spune nutriționistul.

