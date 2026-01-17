De ce unii oameni trăiesc peste 110 ani, în timp ce alții nici măcar nu ajung la 100? Răspunsul nu stă în dietă sau în medici

Deși puțini oameni ating vârsta de 100 de ani, există un grup extrem de mic de oameni în lume care trăiesc și după vârsta de 110 ani. Știința a încercat mult timp să înțeleagă ce se află în spatele longevității excepționale, dar răspunsurile au fost incomplete. Conform unui studiu recent publicat pe 6 ianuarie, unul dintre motivele pentru aceasta este că cercetarea s-a concentrat pe o populație prea restrânsă, relatează Sciencedaily .

Cercetătorii de la Centrul pentru Genomică Umană și Cercetarea Celulelor Stem de la Universitatea din São Paulo sugerează că Brazilia ar putea fi unul dintre cele mai importante, dar subapreciate, locuri din lume pentru studierea longevității umane extreme. Studiul, publicat în revista Genomic Psychiatry , sugerează că Brazilia ar putea fi unul dintre cele mai importante, dar subapreciate, locuri din lume pentru studierea longevității umane extreme.

Unicitatea genetică a Braziliei

Populația Braziliei este extrem de diversă din punct de vedere genetic. Colonizarea portugheză, milioanele de sclavi aduși din Africa și valurile de imigrație europeană și japoneză au creat o populație mixtă, de neegalat în altă parte a lumii.

Studiile genetice anterioare au identificat milioane de variante genetice necunoscute anterior în probe braziliene, inclusiv unele care lipsesc complet din bazele de date globale. Acest lucru este deosebit de important în cercetarea longevității, deoarece persoanele extrem de în vârstă, cu origini mixte, pot purta trăsături genetice protectoare care nu sunt observate în alte populații.

Oameni cu povești de viață extraordinare

Echipa de cercetare urmărește peste 160 de centenari, inclusiv douăzeci de supercentenari certificați. Participanții provin din diferite regiuni ale Braziliei și au medii sociale și de mediu diferite.

Grupul a inclus-o pe sora Inah, care a murit în aprilie 2025 la vârsta de 116 ani și a fost considerată cea mai în vârstă persoană în viață din lume până la moartea sa. Studiul a inclus și cei mai în vârstă doi bărbați din lume: unul care a murit la 112 ani, celălalt care are în prezent 113 ani.

Viață lungă fără studii medicale

Ceea ce este deosebit de remarcabil pentru cercetători este faptul că mulți supercentenari și-au trăit cea mai mare parte a vieții în zone sărace, subfinanțate, cu asistență medicală minimă. Cu toate acestea, mulți dintre ei au rămas alerți mintal și autosuficienți la bătrânețe.

Aceasta oferă o oportunitate de a investiga modul în care se poate dezvolta rezistența biologică fără intervenții medicale majore.

Familii în care longevitatea este moștenită

O familie studiată este deosebit de frapantă: o femeie în vârstă de 110 ani a avut trei nepoate care au trăit toate peste 100 de ani, dintre care una încă înota competitiv la 100 de ani. Astfel de grupuri familiale susțin observația anterioară conform căreia frații centenarilor au o probabilitate de câteva ori mai mare de a trăi până la o vârstă extrem de înaintată.

Cercetătorii spun că aceste cazuri pot ajuta la separarea influențelor genetice de factorii de mediu și de stilul de viață.

Ce îi diferențiază biologic pe supercentenari?

Conform ultimelor descoperiri, la aceste persoane, anumite elemente ale sistemului imunitar funcționează cu eficiența tipică unei vârste mai tinere. Procesele de „întreținere” ale celulelor rămân active, astfel încât se acumulează mai puține proteine ​​deteriorate.

Interesant este că sistemele lor imunitare nu pur și simplu „îmbătrânesc mai lent”, ci se adaptează: dezvoltă o compoziție celulară rară chiar și la persoanele mai tinere. Cercetătorii văd acest lucru nu ca pe un declin, ci ca pe o rearanjare biologică.

Când oamenii de 110 ani supraviețuiesc pandemiei

În timpul pandemiei de COVID-19, trei participanți brazilieni cu vârsta peste 110 ani au fost infectați înainte ca vaccinurile să devină disponibile. Testele de laborator au arătat un răspuns imun puternic, o dovadă suplimentară că organismele lor sunt excepțional de rezistente.

De ce sunt toate acestea importante?

Există puține cercetări la nivel mondial privind longevitatea extremă cu o asemenea diversitate genetică. Datele braziliene sugerează că îmbătrânirea poate fi nu doar încetinită, ci și, într-o oarecare măsură, contracarată.

Cercetătorii spun că, în viitor, nu doar analiza ADN-ului va fi importantă, ci și studiile celulare și imunologice. Aceste rezultate ar putea nu doar să ne aducă mai aproape de secretul longevității, ci și să contribuie la o bătrânețe mai sănătoasă.

Studiul concluzionează că supercentenarii nu doar trăiesc mult: ei rezistă, se adaptează și contestă activ procesele biologice ale îmbătrânirii. Acest lucru ar putea schimba fundamental modul în care percepem durata vieții umane.

