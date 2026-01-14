Populația României a scăzut sub 19.05 milioane de locuitori, iar îmbătrânirea demografică s-a accentuat

La 1 ianuarie 2026, România avea 19,043 milioane de locuitori, cu 24.400 mai puțini decât anul trecut, arată datele Institutului Național de Statistică.

Scăderea se datorează faptului că s-au născut mai puțini copii decât au decedat persoane, diferența a fost de peste 100.000. Migrația a adus 71.300 de persoane în plus, dar nu a compensat pierderea naturală.

Populația vârstnică continuă să crească. Acum sunt 131 de persoane în vârstă la 100 de copii sub 15 ani. Procentul persoanelor de peste 65 de ani este de 20,3%, iar al copiilor sub 15 ani a scăzut la 15,4%.

Populația orașelor și numărul femeilor au scăzut ușor. În cursul anului 2024, bărbaţii au fost majoritari atât în rândul emigranţilor (53,3%), cât şi în rândul imigranţilor (64,5%). România rămâne o țară cu mai mulți oameni care vin să locuiască aici decât cei care pleacă, dar îmbătrânirea și scăderea naturală rămân probleme reale.

