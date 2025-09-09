Decizie fără precedent în România. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în centre comerciale din oraș. Care este motivul

Decizie fără precedent în România, o femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în centre comerciale din oraș. Aceasta a fost condamnată pentru furturi repetate, de telefoane mobile.

Sentință inedită dată de judecătorii din Cluj împptriva unei femei care a furat telefoane mobile ultraperformante, telefoane mobile în valoare de 28.000 de lei. Aceasta a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu executare, însă judecătorilor nu li s-a părut suficientă această pedeapsă, așa că i-au mai aplicat femeii și interdicția valabilă pentru o perioadă de trei ani de a mai intra în mall-urile și hipermarketurile din Cluj.

Mai exact, este vorba de o măsură menită să o țină pe femeie departe de aceste tentații de a fura obiecte scumpe. Inițial, spun judecătorii, aceasta a furat un telefon mobil din buzunarul unei persoane care se plimba prin mall, iar ulterior, împreună cu alți complici, a plănuit și a pus în executare un plan de a jefui un magazin de telefoane mobile, și așa s-a ajuns la un prejudiciu de aproape 30.000 de lei, potrivit știrile România TV.

