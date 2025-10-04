Dedeman a achiziționat terenul fostului hipermarket PIC din Pitești, deținut anterior de La Cocoș

Retailerul de bricolaj Dedeman, controlat de frații Adrian și Dragoș Pavăl, a achiziționat recent terenul pe care a funcționat înainte hipermarketul PIC, unul dintre primele concepte de acest tip din România, aflat de mai bine de 15 ani în faliment.

Terenul a fost cumpărat de la lanțul de retail La Cocoș, care își continuă astfel strategia de optimizare a rețelei de magazine.

Conform Ziarul Financiar, terenul a fost achiziționat de Dedeman într-o tranzacție semnificativă, după ce La Cocoș a decis să se concentreze pe noua sa unitate din centrul comercial Supernova Pitești. Terenul fusese cumpărat anterior de „La Cocoș” pentru suma de 5 milioane de euro. Decizia vine în contextual în care o a doua locație La Cocoș în oraș nu era justificată din punct de vedere strategic.

Recent, La Cocoș a inaugurat o nouă unitate în centrul comercial Supernova, având o investiție totală de 6,4 milioane de euro, care a inclus și marfa, dar și capitalul de lucru. Deschiderea a avut loc pe 24 septembrie 2025, iar rezultatele din prima zi au fost remarcabile: peste 18.500 de vizitatori, 7.000 de tranzacții și vânzări de 1,3 milioane de lei.

Prin achiziția aceasta, Dedeman își întărește poziția în zona de sud a țării, vizând o potențială extindere a rețelei sale de magazine de bricolaj. Amplasamentul are și un istoric comercial relevant, fiind un punct de referință în retailul românesc, de la începutul anilor 2000.

La Cocoș, o rețea fondată de antreprenorul Iulian Nica în urmă cu circa zece ani, și-a crescut constant cota de piață, atingând o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei în 2024, cu doar cinci hipermarketuri în întreaga țară.

