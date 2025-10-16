Prima pagină » Actualitate » Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți

Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți

16 oct. 2025, 12:08, Actualitate
Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți
Democrații decretează stare de urgență în Los Angeles / Foto cu caracter ilustrativ, sursa: Profimedia

Decizie surprinzătoare și care îl va înfuria pe Donald Trump: democrații din California au declarat stare de urgență în Los Angeles, măsură luată pentru a oferi asistență financiară victimelor raidurilor Poliției federale a imigrației (ICE).

Folosind această pârghie legală, democrații vor putea contracara politicile represive ale președintelui american Donald Trump, notează AFP.

Bani pentru imigranții „vânați” de ICE

În Statele Unite, starea de urgență este declarată, în mod normal, în timpul dezastrelor legate de climă sau a altor evenimente cu impact major asupra societății americane.

Decretarea stării de urgență permite autorităților din Los Angeles, oraș aflat sub controlul democraților, să acorde asistență financiară chiriașilor care se confruntă cu dificultăți economice din cauza raidurilor ICE.

De asemenea, permite instituirea unui moratoriu asupra expulzărilor și asistență socială, juridică și financiară mai rapidă pentru migranții afectați de politicile președintelui Trump.

„Avem familii întregi rămase fără bani pentru că tații și mamele lor au fost răpiți de la locurile lor de muncă”, a declarat Janice Hahn, un oficial al comitatului L.A. Pentru această reprezentantă a Partidului Democrat, este vorba de un răspuns „la frica, suferința și dezordinea cauzate de aceste raiduri. Doresc ca toate comunitățile noastre de imigranți să știe că suntem alături de ei în această situație de urgență și că înțelegem prin ce trec”.

Susținătorii acestei măsuri critică raidurile împotriva imigranților fără acte, care s-au înmulțit în SUA în ultimele luni, în special în orașele mari conduse de democrați, cum ar fi Chicago, Washington și Los Angeles. Raidurile sunt efectuate de agenți mascați și, potrivit acestora, vizează persoane care vorbesc spaniolă și, mai general, latino-americanii.

Trump a trimis Garda Națională în L.A.

Administrația Trump respinge categoric acuzațiile de profilare rasială.

Orașul Los Angeles a fost zguduit la începutul lunii iunie de ciocniri între poliție și manifestanți care denunțau raidurile ordonate de guvern. Răspunsul lui Donald Trump a fost să mobilizeze Garda Națională la fața locului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum s-a făcut nevăzut fiul celebrului MAFIOT Sadoveanu, asasinat la Los Angeles. Ce grupare periculoasă ar fi pus pe picioare după moartea tatălui său

Cel puțin doi morți și șase răniți după un ATAC armat produs la Los Angeles

Șapte orașe americane au dat în judecată Casa Albă! LOS ANGELES, în fruntea răzvrătiților împotriva președintelui Donald Trump

Citește și

ACTUALITATE Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, s-a prezentat la Mobilizare: „Nu am plecat pe front”
12:29
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, s-a prezentat la Mobilizare: „Nu am plecat pe front”
EXCLUSIV Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
12:00
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
GUVERN Ședință la Palatul Victoria. Pe agendă: Extinderea programului INVESTALIM și bugetele aferente anului 2025 ale Metrorex, CNAIR, Romsilva și RA-APPS
11:41
Ședință la Palatul Victoria. Pe agendă: Extinderea programului INVESTALIM și bugetele aferente anului 2025 ale Metrorex, CNAIR, Romsilva și RA-APPS
EXTERNE Scandal uriaș în SUA: Bank of America, dată în judecată pentru presupuse legături financiare cu Jeffrey Epstein
11:29
Scandal uriaș în SUA: Bank of America, dată în judecată pentru presupuse legături financiare cu Jeffrey Epstein
ULTIMA ORĂ Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea, implicat în dosar
10:51
Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea, implicat în dosar
ACTUALITATE Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica
10:45
Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Ce se întâmplă doctore
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Ce spune legea în cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni. Este femeia vinovată că a ieșit în fața mașinii?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Evz.ro
Fostul deputat și președinte al CJ Cluj Horea Uioreanu a murit într-un azil de bătrâni
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Durere fără margini! Un celebru actor s-a stins din viață la doar 31 de ani, după câteva zile în care a avut un comportament îngrijorător. Devastată, sora lui face primele declarații despre tragedie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce înseamnă să fii caucazian?