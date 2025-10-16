Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți

Decizie surprinzătoare și care îl va înfuria pe Donald Trump: democrații din California au declarat stare de urgență în Los Angeles, măsură luată pentru a oferi asistență financiară victimelor raidurilor Poliției federale a imigrației (ICE).

Folosind această pârghie legală, democrații vor putea contracara politicile represive ale președintelui american Donald Trump, notează AFP.

Bani pentru imigranții „vânați” de ICE

În Statele Unite, starea de urgență este declarată, în mod normal, în timpul dezastrelor legate de climă sau a altor evenimente cu impact major asupra societății americane.

Decretarea stării de urgență permite autorităților din Los Angeles, oraș aflat sub controlul democraților, să acorde asistență financiară chiriașilor care se confruntă cu dificultăți economice din cauza raidurilor ICE.

De asemenea, permite instituirea unui moratoriu asupra expulzărilor și asistență socială, juridică și financiară mai rapidă pentru migranții afectați de politicile președintelui Trump.

„Avem familii întregi rămase fără bani pentru că tații și mamele lor au fost răpiți de la locurile lor de muncă”, a declarat Janice Hahn, un oficial al comitatului L.A. Pentru această reprezentantă a Partidului Democrat, este vorba de un răspuns „la frica, suferința și dezordinea cauzate de aceste raiduri. Doresc ca toate comunitățile noastre de imigranți să știe că suntem alături de ei în această situație de urgență și că înțelegem prin ce trec”.

Susținătorii acestei măsuri critică raidurile împotriva imigranților fără acte, care s-au înmulțit în SUA în ultimele luni, în special în orașele mari conduse de democrați, cum ar fi Chicago, Washington și Los Angeles. Raidurile sunt efectuate de agenți mascați și, potrivit acestora, vizează persoane care vorbesc spaniolă și, mai general, latino-americanii.

Trump a trimis Garda Națională în L.A.

Administrația Trump respinge categoric acuzațiile de profilare rasială.

Orașul Los Angeles a fost zguduit la începutul lunii iunie de ciocniri între poliție și manifestanți care denunțau raidurile ordonate de guvern. Răspunsul lui Donald Trump a fost să mobilizeze Garda Națională la fața locului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum s-a făcut nevăzut fiul celebrului MAFIOT Sadoveanu, asasinat la Los Angeles. Ce grupare periculoasă ar fi pus pe picioare după moartea tatălui său

Cel puțin doi morți și șase răniți după un ATAC armat produs la Los Angeles

Șapte orașe americane au dat în judecată Casa Albă! LOS ANGELES, în fruntea răzvrătiților împotriva președintelui Donald Trump