Cel puțin doi morți și șase răniți după un ATAC armat produs la Los Angeles

Două persoane au fost ucise și alte șase au fost rănite într-un atac armat care a avut loc în orașul american Los Angeles, anunță autoritățile.

Potrivit martorilor oculari, incidentul a avut loc după ce o persoană înarmată a intrat la o petrecere la care participau 50-60 de persoane, a declarat comandantul Departamentului de Poliție din Los Angeles, Letisia Ruiz. Inițial, o persoană a fost arestată pentru posesie de armă de foc, a transmis Poliția, iar ofițerii au blocat accesul la locul incidentului, arată ABC News.

Un bărbat a fost ucis pe loc, iar o femeie a murit din cauza rănilor la spital, potrivit autorităţilor. După ce au evacuat persoanele care petreceau la faţa locului, poliţiştii au fost chemaţi din nou, luni, la ora locală 01:00 (luni, 11.00, ora României, n. red.), la scurt timp după atac.

Petrecerea a fost promovată pe reţele de socializare drept o ”after-party a Hard Summer”, un festival de muzică tehno, la Hollywood Park. Los Angeles Times scrie că aproximativ 50 de persoane au participat la petrecre. O anchetă a fost deschisă în vederea identificării suspectului.

Two people are dead and at least 6 injured in a mass shooting in downtown Los Angeles at an illegal warehouse party following the HARD Summer music festival at SoFi Stadium in Inglewood. pic.twitter.com/gYHp1fauGl

— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) August 4, 2025