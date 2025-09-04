Fiul lui Alișor Sadoveanu, traficantul de carne vie executat la Los Angeles de un bărbat pe care îl obliga să cerșească pentru el, este căutat de polițiști după ce și-ar fi pus pe picioare, în România, propria lui grupare. Este vorba despre o bandă de hoți de mașini cu ramificații internaționale.

Potrivit unor surse judiciare, în urmă cu mai mulți ani, liderii clanului Sadoveanu, din Chitila, au început să plece spre Mexic și de acolo, cu ajutorul unor călăuze, au intrat ilegal în SUA. De pe teritoriul Statelor Unite, românii au început să finanțeze și trecerea ilegală a altor persoane de origine română, fără posibilități materiale, pe care le puneau apoi să cerșească pentru ei.

Afacerea a mers mai departe

Liderul acestor traficanți de carne vie era Aurel Trandafir, zis Alișor Sadoveanu, membru al unuia dintre cele mai periculoase clanuri din județul Ilfov. Sadoveanu trăia în SUA pe picior mare, pe modelul mafioților consacrați și era dispus să risipească, doar pe distracții, sume de ordinul sutelor de mii de dolari.

La sfârșitul anului 2021, Florin Răducanu, un om din Buzău pe care interlopul din Chitila îl obliga să cerșească împreună cu soția și copiii, l-a împușcat mortal în fața unui local din Los Angeles.

Surde judiciare au precizat, pentru Gândul, că după moartea acestuia afacerea a fost continuată de cei doi fii ai săi, David și Denis Sadoveanu. Pe fondul scandalului general de crima din decembrie 2021, băieții lui Alișor au părăsit teritoriul SUA și au revenit în țară.

Denis Sadoveanu a reușit să dispară

Surse din Poliție au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Denis Sadoveanu și-ar fi pus pe picioare o grupare de hoți de mașini cu ramificații internaționale. Sursele citate au precizat că ar fi fost deja recuperat un Volkswagen Tiguan care figura ca fiind furat din Italia și este dată în urmărire și o mașină Toyota, furată tot din Italia.

Conform anchetatorilor, fiul lui Alișor Sadoveanu s-ar afla în spatele a zeci de furturi de autoturisme, care ar fi ajuns pe piața din România. Pentru a fi demascat mai greu de către autorități, acesta ar fi obișnuit să parcheze mașinile furate pe străzi situate la distanță destul de mare de locuința lui.

Sursele Gândul au afirmat că bărbatul ar fi fost căutat la adresa lui din Chitila, însă, pentru că apucase deja să dispară, este căutat de polițiștii ilfoveni.

