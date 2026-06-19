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Denise Rifai a ieșit de la DNA în dosarul Ciucu, după mai bine de trei ore de audieri

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Jurnalista Denise Rifai a ieșit de la DNA după mai bine de trei ore de audieri. Jurnalista nu a făcut declarații.

Denise Rifai a ieșit de la DNA după mai bine de trei ore de audieri

Jurnalista Denise Rifai a ajuns la sediul DNA în jurul orei 18:00 pentru noi audieri în dosarul legat de piața jocurilor de noroc. Procurorii Secției a II-a au chemat-o din nou pe vedeta TV, după ce zilele trecute au plasat-o sub acuzare. Aceasta are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, în aceeași cauză în care primarul Ciprian Ciucu a primit control judiciar.

Printre persoanele private de libertate se află și Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și o apropiată a vedetei TV, dar și a edilului Ciprian Ciucu.

Servicii de publicitate electorală oferite ca mită pentru decizii oficiale

Procurorii susțin că primarul Ciprian Ciucu a primit foloase necuvenite sub forma unor campanii de promovare și consultanță politică la finalul anului trecut. În schimbul acestor servicii, edilul trebuia să semneze și să aprobe anumite proceduri administrative la nivelul Primăriei Sectorului 6.

„Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA.

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