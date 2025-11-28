Prima pagină » Actualitate » Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret

Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret

28 nov. 2025, 15:54, Actualitate
Ce a

Iată ce a „ascunsNicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret.

Despre Casa Poporului se spune că aceasta se vede de pe Lună însă acest lucru este un mit. O altă legend urbană despre Casa Poporului este aceea că ea ar fi a doua construcție vizibilă de pe Lună, după Marele Zid Chinezesc. Însă deși acest lucru este un mit, realitatea este că această construcție a intrat în istorie și ca cea mai grea clădire de pe planetă, potrivit Academiei Recordurilor Mondiale.

Mai exact, Casa Poporului cântărește 4.098.500.000 de kilograme, conform paginii de Facebook Atlasul Vieții. Dincolo de fațadele impunătoare, sunt peste 1 milion de metri cubi de marmură, 700.000 de tone de oțel și bronz și 3.500 de tone de cristal, materiale aduse din toate colțurile țării cu un efort logistic titanic. Iar pentru ca acest vis al lui Ceaușescu să se realizeze, un sfert din Bucureștiul istoric a fost ras de pe fața pământului.

Asftfel, frumosul cartier Uranus, cu străzile sale boeme, cu case vechi, biserici istorice și mănăstiri, a dispărut într-un nor de praf, lăsând loc colosului de piatră.

Însă arhitecții care au lucrat la acest proiect descriu clădirea ca pe o structură cu o mare adâncime, iar sub picioarele noastre s-ar întinde 92 de metri de structuri subterane. Acolo, ar exista buncăre anti-atomice cu pereți de 1,5 metri grosime, capabile reziste unui cataclism nuclear, și rețele kilometrice de tuneluri suficient de largi pentru ca mașinile circule liber, legând Palatul de alte puncte strategice ale orașului, potrivit sursei citate.

De asemenea, se mai spune, sistemul de ventilație a fost proiectat ingenios, folosind filtre biologice și convecția naturală, ca să asigure un aer curat chiar și în cazul unui atac chimic devastator.

Autorul recomandă:

IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
15:37
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
ACTUALITATE Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport
14:41
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport
POLITICĂ Ponta îl ia la țintă pe Miruță: „Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu?”
14:36
Ponta îl ia la țintă pe Miruță: „Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu?”
CONTROVERSĂ Florin Cîțu contestă victoria fiscală anunțată de Guvern: „Creșterea TVA aduce doar 0,1% din PIB. Nota de plată o achită românii”
14:25
Florin Cîțu contestă victoria fiscală anunțată de Guvern: „Creșterea TVA aduce doar 0,1% din PIB. Nota de plată o achită românii”
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
Fosta 'fată de oraș' aruncă bomba: 'Nu m-am împăcat cu Măruță'
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Cancan.ro
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Insula Paștelui nu mai are niciun secret: oamenii de știință au dezvăluit prima hartă 3D de înaltă rezoluție
EXTERNE Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE
15:32
Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament
15:15
Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament
BREAKING NEWS Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
15:09
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
EXTERNE 🚨 Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Turcia. Pontiful a ajuns la Iznik pentru a comemora cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea
15:08
🚨 Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Turcia. Pontiful a ajuns la Iznik pentru a comemora cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea
HOROSCOP Horoscop 29 noiembrie 2025. BALANȚELE fac un pas înapoi
15:00
Horoscop 29 noiembrie 2025. BALANȚELE fac un pas înapoi

Cele mai noi