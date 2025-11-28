Iată ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret.

Despre Casa Poporului se spune că aceasta se vede de pe Lună însă acest lucru este un mit. O altă legend urbană despre Casa Poporului este aceea că ea ar fi a doua construcție vizibilă de pe Lună, după Marele Zid Chinezesc. Însă deși acest lucru este un mit, realitatea este că această construcție a intrat în istorie și ca cea mai grea clădire de pe planetă, potrivit Academiei Recordurilor Mondiale.

Mai exact, Casa Poporului cântărește 4.098.500.000 de kilograme, conform paginii de Facebook Atlasul Vieții. Dincolo de fațadele impunătoare, sunt peste 1 milion de metri cubi de marmură, 700.000 de tone de oțel și bronz și 3.500 de tone de cristal, materiale aduse din toate colțurile țării cu un efort logistic titanic. Iar pentru ca acest vis al lui Ceaușescu să se realizeze, un sfert din Bucureștiul istoric a fost ras de pe fața pământului.

Asftfel, frumosul cartier Uranus, cu străzile sale boeme, cu case vechi, biserici istorice și mănăstiri, a dispărut într-un nor de praf, lăsând loc colosului de piatră.

Însă arhitecții care au lucrat la acest proiect descriu clădirea ca pe o structură cu o mare adâncime, iar sub picioarele noastre s-ar întinde 92 de metri de structuri subterane. Acolo, ar exista buncăre anti-atomice cu pereți de 1,5 metri grosime, capabile să reziste unui cataclism nuclear, și rețele kilometrice de tuneluri suficient de largi pentru ca mașinile să circule liber, legând Palatul de alte puncte strategice ale orașului, potrivit sursei citate.

De asemenea, se mai spune, că sistemul de ventilație a fost proiectat ingenios, folosind filtre biologice și convecția naturală, ca să asigure un aer curat chiar și în cazul unui atac chimic devastator.

