Surse. Bolojan mai vrea două achiziţii de la partidul Dianei Şoşoacă. La ce număr se ridică achizițiile de „extremiști” convertiți la liberalism

Partidul condus de Ilie Bolojan îşi întăreşte rândurile cu forţe de la partidul Dianei Şoşoacă. Surse din PNL au declarat pentru Gândul că liberalii urmează să facă alte două achiziţii de la S.O.S.

Cei de la UDMR s-au poziţionat vehement împotriva unui guvern care să fie votat şi de cei de la S.O. S sau de către alte partide care trec drept extremiste.

Ultimii veniţi în PNL se pare că ar fi deputaţii Andreea Cîmpianu, deputat de diaspora, şi Vasile Nagy, de la Arad. Acesta din urmă a demisionat din S.O.S. în 2022 şi a activat ca neafiliat. Ba mai mult, Nagy spune că nu a existat nicio discuţie în acest sens cu oficialii PNL şi că nu ar intenţiona. Totuşi, numele său a fost vehiculat în ţedinţa de grup de la PNL, de luni, ca o posibilă achiziţie în partid.

Potrivit calculelor, dacă achiziţiile de „extremişti” se finalizează cu succes, numărul acestora s-ar ridică la 11, cu aceştia doi din urmă: 6 SOS, 3 POT, 1 AUR, 1 PSD.

Raisa Enachi a plecat de la UPR şi rămâne neafiliată

În aceeaşi zi, deputatul Raisa Enachi, care a părăsit AUR pentru UPR(Uniţi pentru România), partidul lui Victor Ponta, şi-a dat demisia luni şi a declarat că rămâne neafiliată.