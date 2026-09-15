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Bolojan aduce încă doi parlamentari neafiliați în PNL, confirmă partidul. Sursele susțin că sunt doi foști deputați ai Dianei Șoșoacă, care au votat „pentru” căderea Guvernului în urmă cu patru luni

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
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Deputatul PNL Ionel Bogdan a confirmat marți, 15 septembrie, într-o conferință de presă organizată la Palatul Parlamentului, că partidul condus de Ilie Bolojan își propune să mai aducă încă doi parlamentari neafiliați în structurile sale. Surse politice au confirmat pentru Gândul că ar fi vorba de deputații Andreea Cîmpianu, reprezentantă a grupului din diaspora, respectiv Vasile Nagy, de la Arad. Contactați de Gândul, ambii au negat că ar fi avut orice fel de discuții cu reprezentanți din PNL.

Sursele au transmis că, la sfârșitul ședinței organizate de grupul PNL, luni, 14 septembrie, a circulat informația conform căreia, la începutul săptămânii viitoare, încă doi foști deputați de la SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, se vor alătura PNL.

În urmă cu patru luni, atât Andreea Cîmpianu, cât și Vasile Nagy au votat „pentru” moțiunea de cenzură care a demis Guvernul condus de Ilie Bolojan, liderul partidului căruia ar urma să se alăture.

„PNL nu a făcut niciun fel de oferte privind așa-zise cumpărări de voturi” / „Înțeleg că sunt neafiliați”

Întrebat despre ce nume este, concret, vorba, deputatul PNL Ionel Bogdan a răspuns că nu cunoaște această informație, însă a precizat că orice parlamentar este binevenit în structurile partidului, atât timp cât respectă obiectivele stabilite la nivelul conducerii acestuia.

„Partidul Național Liberal nu a făcut niciun fel de oferte privind așa-zise cumpărări de voturi, cum fac alte partide prin Parlament. Dimpotrivă, atunci când au existat discuții pe marginea unor astfel de lucruri, s-a delimitat cât se poate de clar că, dacă sunt parlamentari care consideră că Partidul Național Liberal reprezintă alegătorii și reprezintă cetățenii acestei țări, atunci îi așteptăm alături de noi. Cu amendamentul că, în Partidul Național Liberal, se vor respecta principiile acestui partid și, sigur, obiectivele pe care acest partid le are.

Vă mărturisesc că nu cunosc despre ce parlamentari este vorba, cu nume și prenume, însă înțeleg că sunt dintre parlamentar neafiliați care doresc să se afilieze grupului parlamentar al Partidului Național Liberal”, a declarat Ionel Bogdan.

Andreea Cîmpianu

Andreea Cîmpianu, deputat de diaspora

Vasile Nagy

Vasile Nagy, deputat de Arad

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