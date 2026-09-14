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Deputaţii au stabilit că românii care muncesc pe contracte part-time să plătească CAS şi CASS în acelaşi regim

Luiza Dobrescu
Deputaţii au stabilit că românii care muncesc pe contracte part-time să plătească CAS şi CASS în acelaşi regim
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Deputaţii au dezbătut luni modificarea unui text de lege din cauza căruia s-a încurajat munca subterană, în ceea ce priveşte contractele part-time pentru care s-a dispus ca şi aceşti angajaţi să plătească CAS şi CASS integral.

Proiectul de lege, Pl-x 352/2023  are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.227/2015. Soluţiile legislative preconizate au în vedere calcularea contribuţiilor de asigurări sociale şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, în situaţia veniturilor obţinute în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu luarea în considerare a venitului efectiv realizat în luna pentru care se datorează asemenea contribuţii, iar nu prin raportare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

Miercuri, va avea loc votul final care face să revină la vechea formulă prin care dacă un român munceşte în baza unui contract part-time, va plăti CAS şi CASS tot part-time.

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