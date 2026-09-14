Prima pagină » Știri politice » După ce luni întregi a refuzat varianta anticipatelor, Nicușor Dan anunță că acum le ia în calcul: „Nu putem exclude anticipatele”. Președintele anunță un nou termen pentru desemnarea premierului

După ce luni întregi a refuzat varianta anticipatelor, Nicușor Dan anunță că acum le ia în calcul: „Nu putem exclude anticipatele”. Președintele anunță un nou termen pentru desemnarea premierului

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un interviu pentru Euronews, președintele Nicușor Dan a declarat că se gândește serios la alegeri anticipate. „Nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Deci a ajuns relația dintre partide cumva să fie mai rea acum decât era înainte de vacanța parlamentară, Fiindcă deja vedem, mulți lideri vorbesc chiar mai apăsat de ideea alegerilor anticipate. Eu ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt, că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care se duce sau puțin înainte sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aceea, nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele va face o numire de premier înainte să plece la New York

Nicușor Dan a anunțat că va face o nominalizare de premier înainte de a pleca în SUA. Deci, fie săptămâna aceatsa, fie la începutul săptămânii viitoare, președintele ar trebui să vină cu numele celui care ar urma să primească, sau nu, votul Parlamentului pentru funcția de premier.

Este confirmat că președintele va participa la Adunarea Generală a ONU și că miercuri, 23 septembrie 2026, va susține discursul României în plen. Agenda completă urmează să fie făcută publică mai aproape de deplasare

„La începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit, toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea se poate, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aște..mai așteptăm și va urma o desemnare, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. Doresc să desemnez un premier pînă plec în SUA, îmi doresc asta. Evident că nu o să vă spun acum (n.r. dacă e desemnat Nazare ca premier), pentru că deja e dificil. Adică cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și și ei între ei.

De la începutul crizei politice, Nicușor Dan a refuzat varianta anticipatelor

„Este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de asta excludem acest scenariu”, spunea Nicuşor Dan, pe 13 mai 2026.

De altfel, președintele a refuzat să facă o a doua desemnare de premier care să „pice” în Parlament, tocmai pentru că, de la a odua nominalizare care nu trece de vot, Nicușor Dan poate declanșa procedura alegerilor anticipate.
„Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea”, a spus președintele în 8 iulie.
De altfel, nu doar președintele a venit cu acest mesaj. Consilierul prezidențial Radu Burnete a spus, într-un inteviu în aceeași dată – 8 iulie – că alegerile anticipate parlamentare nu ar schimba „aritmetica” parlamentară.
Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
18:17
Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
ECONOMIE Nicușor Dan nu vede „creșteri excepționale” la prețul benzinei în perioada următoare. Ce spune despre un posibil deficit de aprovizionare
18:09
Nicușor Dan nu vede „creșteri excepționale” la prețul benzinei în perioada următoare. Ce spune despre un posibil deficit de aprovizionare
PROIECT DE LEGE Senatorii dezbat marţi la Comisia de Învăţământ impunerea uniformelor şcolare. Proiectul prevede şi subvenţionarea acestora, în funcţie de venituri
17:58
Senatorii dezbat marţi la Comisia de Învăţământ impunerea uniformelor şcolare. Proiectul prevede şi subvenţionarea acestora, în funcţie de venituri
DISCURS Deputata care anunţa triumfalist că a votat moţiunea de cenzură pentru a dărâma Guvernul Bolojan a sărit acum în barca PNL
17:44
Deputata care anunţa triumfalist că a votat moţiunea de cenzură pentru a dărâma Guvernul Bolojan a sărit acum în barca PNL
REACȚIE PSD acuză USR de dublu standard, după ce partidul lui Fritz a racolat un „extremist”
17:20
PSD acuză USR de dublu standard, după ce partidul lui Fritz a racolat un „extremist”
FLASH NEWS Deputaţii au stabilit că românii care muncesc pe contracte part-time să plătească CAS şi CASS în acelaşi regim
17:13
Deputaţii au stabilit că românii care muncesc pe contracte part-time să plătească CAS şi CASS în acelaşi regim
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Germania cere tăieri drastice din bugetul UE. Fondurile pentru România, în pericol
Click
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Cum ne schimbă rețelele sociale modul în care ne amintim trecutul
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
ALERTĂ Variola ovină se extinde de la o stână la alta. Sute de oi, sacrificate într-o singură fermă
18:15
Variola ovină se extinde de la o stână la alta. Sute de oi, sacrificate într-o singură fermă
CONSTRUCȚII Probleme de lichiditate în construcții după decalajele dintre lucrările executate și plățile prin PNRR. Cristian Erbașu: „Vinovații nu au fost constructorii”
18:02
Probleme de lichiditate în construcții după decalajele dintre lucrările executate și plățile prin PNRR. Cristian Erbașu: „Vinovații nu au fost constructorii”
FLASH NEWS Fostul director al CIA, David Petraeus, avertizează că Republica Moldova va fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin: „Este obiectivul cel mai facil”
17:52
Fostul director al CIA, David Petraeus, avertizează că Republica Moldova va fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin: „Este obiectivul cel mai facil”
REACȚIE Paul Moldovan, amendat în propriul sector pe care îl conduce. Primarul Sectorului 6 felicită vigilența și promptitudinea Poliției Locale
17:50
Paul Moldovan, amendat în propriul sector pe care îl conduce. Primarul Sectorului 6 felicită vigilența și promptitudinea Poliției Locale
INCIDENT Femeie de 82 de ani, în comă după ce a fost lovită de un berbec în propria gospodărie
17:50
Femeie de 82 de ani, în comă după ce a fost lovită de un berbec în propria gospodărie
FLASH NEWS Summitul Arctic: 12 țări europene, printre care și România, cer UE să își extindă prezența în Arctica. Care sunt argumentele lor
17:37
Summitul Arctic: 12 țări europene, printre care și România, cer UE să își extindă prezența în Arctica. Care sunt argumentele lor

Cele mai noi

Trimite acest link pe