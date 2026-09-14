După ce luni întregi a refuzat varianta anticipatelor, Nicușor Dan anunță că acum le ia în calcul: „Nu putem exclude anticipatele”. Președintele anunță un nou termen pentru desemnarea premierului

Într-un interviu pentru Euronews, președintele Nicușor Dan a declarat că se gândește serios la alegeri anticipate. „Nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”.

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„Deci a ajuns relația dintre partide cumva să fie mai rea acum decât era înainte de vacanța parlamentară, Fiindcă deja vedem, mulți lideri vorbesc chiar mai apăsat de ideea alegerilor anticipate. Eu ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt, că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care se duce sau puțin înainte sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aceea, nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele va face o numire de premier înainte să plece la New York

Nicușor Dan a anunțat că va face o nominalizare de premier înainte de a pleca în SUA. Deci, fie săptămâna aceatsa, fie la începutul săptămânii viitoare, președintele ar trebui să vină cu numele celui care ar urma să primească, sau nu, votul Parlamentului pentru funcția de premier.

Este confirmat că președintele va participa la Adunarea Generală a ONU și că miercuri, 23 septembrie 2026, va susține discursul României în plen. Agenda completă urmează să fie făcută publică mai aproape de deplasare

„La începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit, toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea se poate, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aște..mai așteptăm și va urma o desemnare, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. Doresc să desemnez un premier pînă plec în SUA, îmi doresc asta. Evident că nu o să vă spun acum (n.r. dacă e desemnat Nazare ca premier), pentru că deja e dificil. Adică cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și și ei între ei.

De la începutul crizei politice, Nicușor Dan a refuzat varianta anticipatelor

„Este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de asta excludem acest scenariu”, spunea Nicuşor Dan, pe 13 mai 2026.

De altfel, președintele a refuzat să facă o a doua desemnare de premier care să „pice” în Parlament, tocmai pentru că, de la a odua nominalizare care nu trece de vot, Nicușor Dan poate declanșa procedura alegerilor anticipate.

„Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea”, a spus președintele în 8 iulie.

De altfel, nu doar președintele a venit cu acest mesaj. Consilierul prezidențial Radu Burnete a spus, într-un inteviu în aceeași dată – 8 iulie – că alegerile anticipate parlamentare nu ar schimba „aritmetica” parlamentară.