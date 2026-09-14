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Finlanda face un nou pas strategic și aderă la inițiativa lui Emmanuel Macron de descurajare nucleară avansată în Europa

Finlanda face un nou pas strategic și aderă la inițiativa lui Emmanuel Macron de descurajare nucleară avansată în Europa
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Președintele finlandez Alexander Stubb a anunțat în mod oficial decizia țării sale de a se alătura inițiativei lui Emmanuel Macron propusă în luna martie privind „descurajarea nucleară avansată”. În urma acestei mutări, Finlanda devine a zecea țară europeană care participă la acest proiect strategic inițiat de Paris. În lunile următoare urmează să se înființeze un grup de coordonare nucleară pentru a începe implementarea acestei cooperări.

Lansat de liderul francez Emmanuel Macron, proiectul are ca scop consolidarea autonomiei strategice a Europei și asumarea unei responsabilități sporite pentru propria securitate pe fondul războiului din Ucraina, care se desfășoară de aproape patru ani și jumătate, al atacurilor hibride din partea Rusiei și a incertitudinilor privind angajamentele de securitate ale Statelor Unite față de aliații europeni. În cazul Finlandei, războiul lansat de Moscova împotriva Ucrainei și granița de 1.340 de kilometri pe care o împarte cu Rusia a determinat conducerea de la Helsinki să ia măsuri defensive radicale.

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„Cooperarea noastră în domeniul apărării a făcut un pas înainte vara trecută, când Franța a anunțat că va pune la dispoziție forțe pentru prezența terestră avansată a NATO în Finlanda. Astăzi am făcut un nou pas, iar Finlanda s-a alăturat capacității franceze de descurajare nucleară”, a precizat Alexander Stubb.

În prezent, Franța și Marea Britanie sunt singurele țări europene care dețin arme nucleare, iar această inițiativă lansată de Macron implică participarea voluntară a altor state europene la descurajarea nucleară franceză. Cu toate acestea, spre deosebire de sistemul NATO, unde deciziile se iau în comun în cadrul Grupului de Planificare Nucleară, în inițiativa franceză președintele Franței are decizia finală în privința utilizării armamentului nuclear.

„Inițiativa vizează în primul rând consolidarea securității europene. Aceasta întărește responsabilitatea Europei pentru propria apărare și contribuie la prevenirea escaladării”, a continuat Stubb, adăugând că „inițiativa nu înlocuiește și nici nu se suprapune cu capacitatea de descurajare nucleară a NATO. Principalul principiu călăuzitor al Finlandei este acela de a acționa în calitate de membru atât al NATO, cât și al Uniunii Europene”.

„Finlanda nu intenționează să staționeze arme nucleare pe teritoriul său pe timp de pace”, a concluzionat președintele finlandez.

Parteneriatul dintre Franța și statele europene semnatare ale acestui pact include exerciții militare comune, consultări strategice aprofundate și posibilitatea staționării temporare pe teritoriul aliaților a unor vectori francezi capabili să transporte arme nucleare.

Cu toate acestea, Alexander Stubb a precizat ferm că nu va permite staționarea armelor nucleare pe teritoriul țării sale pe timp de pace. În schimb, Parlamentul finlandez a eliminat recent interdicțiile totale privind materialele explozive nucleare din vechea sa legislație pentru a permite o cooperare militară flexibilă cu aliații săi.

Ministrul apărării, Antti Häkkänen, a explicat că această decizie este „un pas firesc” pe care Finlanda l-a urmat asemenea celorlalte țări europene precum Danemarca, Suedia, Norvegia, Germania și Grecia, care s-au alăturat deja acestei inițiative.

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