Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu, analiza unui blocaj care nu se mai termină. „Nicușor Dan se teme de decizie”

Cristoiu, analiza unui blocaj care nu se mai termină. „Nicușor Dan se teme de decizie”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele nu are voința, dar nici capacitatea de a tranșa criza politică prelungită, a afirmat jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu. Acesta a argumentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! de luni, de ce Nicușor Dan nu poate și nici nu consideră necesar să detensioneze blocajul politicUrmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis, în acest weekend, un nou mesaj în contextul blocajului politic.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Bolojan: O criză prelungită cu costuri mari

Astfel, premierul demis susține că prelungirea provizoratului poate genera costuri tot mai mari pentru România. Într-o postare pe Facebook, acesta vorbește despre efectele economice ale instabilității, critică PSD și AUR și prezintă un guvern de tehnocrați drept soluție de deblocare, dacă partidele nu reușesc să ajungă la un acord politic.

În viziunea cunoscutului jurnalist și analist politic Ion Cristoiu, amânarea la nesfârșit și neasumarea unor decizii tranșante fac parte din brandul personal al președintelui.

Cristoiu: Nicușor Dan nu are curaj

În această cheie de interpretare, nu ne putem aștepta prea curând la o soluție, a explicat invitatul lui Ionuț Cristache. Nici măcar soluția tehnocrată a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, pe care chiar Nicușor Dan l-a lăudat, nu pare una viabilă.

Ion Cristoiu: Este în exclusivitate pe seama lui, pentru că, foarte important, constituțional s-au împlinit 60 de zile de la căderea primului guvern și urmează să desemneze următorul guvern. Dacă el desemnează, avem două posibilități. Cade guvernul respectiv și atunci trebuie să facă alegeri anticipate. Sau trece. Problema este că, la ora actuală, nimeni, nici Grindeanu, nici Bolojan... el trebuie să desemneze.

Ionuț Cristache: Ce înseamnă că n-are curaj? Ce are de pierdut Nicușor Dan dacă face o nominalizare? 

Ion Cristoiu: Nu-l cunoașteți.

Ionuț Cristache: S-a dus la nuntă, a vorbit cu oamenii ăia, a discutat cu (Alexandru) Nazare. Domnule, să-l pună pe Nazare. 

Cristoiu: Nicușor Dan e un personaj

În context, cunoscutul jurnalist a dat și un exemplu concret pentru teama lui Nicușor Dan de decizie.

Ion Cristoiu: Nu înțelegeți că și în mii de ani, el nu se însoară? E un personaj. N-ați întâlnit în viață? 

Ionuț Cristache: Nu am întâlnit. Așa ceva, nu. 

Ion Cristoiu: Da, se teme de decizie. O decizie e risc. Preferă să nu facă nimic. 

Ionuț Cristache: Dar nu e în postura în care fie că faci, fie că nu faci, viața curge. E în postura în care dacă nu face, se întâmplă un blocaj. Dacă face, dă cursul vieții. Adică are capacitatea, prin imobilitatea lui, de a ne bloca și nouă viața. Dar mie îmi place că s-a dus cu carnețelul la nuntă. Ce-a notat, meniul ălora? 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
16:10
Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
EXCLUSIV Mihaela Ceaușescu, impresionată de atitudinea lui Ștefan Iordache față de ea după Revoluție
12:00, 13 Sep 2026
Mihaela Ceaușescu, impresionată de atitudinea lui Ștefan Iordache față de ea după Revoluție
EXCLUSIV Nepoata lui Nicolae Ceaușescu face dezvăluiri despre moartea misterioasă a sculptorului Virgil Mihăescu
08:00, 13 Sep 2026
Nepoata lui Nicolae Ceaușescu face dezvăluiri despre moartea misterioasă a sculptorului Virgil Mihăescu
EXCLUSIV De ce sunt o parte dintre români nostalgici după Ceaușescu, potrivit sondajelor? Răspunde chiar nepoata dictatorului, Mihaela Ceaușescu
20:26, 12 Sep 2026
De ce sunt o parte dintre români nostalgici după Ceaușescu, potrivit sondajelor? Răspunde chiar nepoata dictatorului, Mihaela Ceaușescu
EXCLUSIV Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, noi mărturii neștiute din Epoca de Aur. Ce preferințe culturale avea prima familie a României
12:00, 12 Sep 2026
Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, noi mărturii neștiute din Epoca de Aur. Ce preferințe culturale avea prima familie a României
EXCLUSIV Nepoata lui Nicolae Ceaușescu face mărturisiri inedite despre prietenia cu marii actori Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță
08:00, 12 Sep 2026
Nepoata lui Nicolae Ceaușescu face mărturisiri inedite despre prietenia cu marii actori Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Germania cere tăieri drastice din bugetul UE. Fondurile pentru România, în pericol
Click
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Cum ne schimbă rețelele sociale modul în care ne amintim trecutul
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
REACȚIE Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
18:17
Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
ALERTĂ Variola ovină se extinde de la o stână la alta. Sute de oi, sacrificate într-o singură fermă
18:15
Variola ovină se extinde de la o stână la alta. Sute de oi, sacrificate într-o singură fermă
ECONOMIE Nicușor Dan nu vede „creșteri excepționale” la prețul benzinei în perioada următoare. Ce spune despre un posibil deficit de aprovizionare
18:09
Nicușor Dan nu vede „creșteri excepționale” la prețul benzinei în perioada următoare. Ce spune despre un posibil deficit de aprovizionare
CONSTRUCȚII Probleme de lichiditate în construcții după decalajele dintre lucrările executate și plățile prin PNRR. Cristian Erbașu: „Vinovații nu au fost constructorii”
18:02
Probleme de lichiditate în construcții după decalajele dintre lucrările executate și plățile prin PNRR. Cristian Erbașu: „Vinovații nu au fost constructorii”
PROIECT DE LEGE Senatorii dezbat marţi la Comisia de Învăţământ impunerea uniformelor şcolare. Proiectul prevede şi subvenţionarea acestora, în funcţie de venituri
17:58
Senatorii dezbat marţi la Comisia de Învăţământ impunerea uniformelor şcolare. Proiectul prevede şi subvenţionarea acestora, în funcţie de venituri
FLASH NEWS Fostul director al CIA, David Petraeus, avertizează că Republica Moldova va fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin: „Este obiectivul cel mai facil”
17:52
Fostul director al CIA, David Petraeus, avertizează că Republica Moldova va fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin: „Este obiectivul cel mai facil”

Cele mai noi

Trimite acest link pe