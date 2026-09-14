Președintele nu are voința, dar nici capacitatea de a tranșa criza politică prelungită, a afirmat jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu. Acesta a argumentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! de luni, de ce Nicușor Dan nu poate și nici nu consideră necesar să detensioneze blocajul politic. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis, în acest weekend, un nou mesaj în contextul blocajului politic.

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Bolojan: O criză prelungită cu costuri mari

Astfel, premierul demis susține că prelungirea provizoratului poate genera costuri tot mai mari pentru România. Într-o postare pe Facebook, acesta vorbește despre efectele economice ale instabilității, critică PSD și AUR și prezintă un guvern de tehnocrați drept soluție de deblocare, dacă partidele nu reușesc să ajungă la un acord politic.

În viziunea cunoscutului jurnalist și analist politic Ion Cristoiu, amânarea la nesfârșit și neasumarea unor decizii tranșante fac parte din brandul personal al președintelui.

Cristoiu: Nicușor Dan nu are curaj

În această cheie de interpretare, nu ne putem aștepta prea curând la o soluție, a explicat invitatul lui Ionuț Cristache. Nici măcar soluția tehnocrată a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, pe care chiar Nicușor Dan l-a lăudat, nu pare una viabilă.

Ion Cristoiu: Este în exclusivitate pe seama lui, pentru că, foarte important, constituțional s-au împlinit 60 de zile de la căderea primului guvern și urmează să desemneze următorul guvern. Dacă el desemnează, avem două posibilități. Cade guvernul respectiv și atunci trebuie să facă alegeri anticipate. Sau trece. Problema este că, la ora actuală, nimeni, nici Grindeanu, nici Bolojan... el trebuie să desemneze.

Ionuț Cristache: Ce înseamnă că n-are curaj? Ce are de pierdut Nicușor Dan dacă face o nominalizare?

Ion Cristoiu: Nu-l cunoașteți.

Ionuț Cristache: S-a dus la nuntă, a vorbit cu oamenii ăia, a discutat cu (Alexandru) Nazare. Domnule, să-l pună pe Nazare.

Cristoiu: Nicușor Dan e un personaj

În context, cunoscutul jurnalist a dat și un exemplu concret pentru teama lui Nicușor Dan de decizie.

Ion Cristoiu: Nu înțelegeți că și în mii de ani, el nu se însoară? E un personaj. N-ați întâlnit în viață?

Ionuț Cristache: Nu am întâlnit. Așa ceva, nu.

Ion Cristoiu: Da, se teme de decizie. O decizie e risc. Preferă să nu facă nimic.

Ionuț Cristache: Dar nu e în postura în care fie că faci, fie că nu faci, viața curge. E în postura în care dacă nu face, se întâmplă un blocaj. Dacă face, dă cursul vieții. Adică are capacitatea, prin imobilitatea lui, de a ne bloca și nouă viața. Dar mie îmi place că s-a dus cu carnețelul la nuntă. Ce-a notat, meniul ălora?